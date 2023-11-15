15 ноября 2023, 13:09

Предпринимателей Подмосковья пригласили в ноябре на бесплатное обучение по SMM и маркетплейсам

Unsplash
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Предпринимателей Подмосковья пригласили на бесплатное обучение по продвижению бизнеса. Эксперты расскажут, как правильно работать на маркетплейсах, а также в социальных сетях.

Обучающие программы подготовил филиал РАНХиГС. Модуль «SMM-руководство по работе в ВКонтакте. Переводим аудиторию в соцсети РФ» проведут 14 ноября. Предприниматели узнают, как ﻿﻿оформить личную страницу в соцсети и проработать визуал, как правильно работать с целевой аудиторией и другие аспекты.

Программа по маркетплейсам состоится 21 ноября. Эксперты поделятся опытом работы на таких площадках, как: Ozon, «Яндекс Маркет» и Wildberries.

Каждый модуль включает вебинар 14 и 21 ноября, а также очный тренинг 16 и 24 ноября. Практические навыки предприниматели будут отрабатывать в филиале РАНХиГС в Красногорске. После завершения курсов участники получат сертификаты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

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Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области
15 ноября 2023, 13:36
День рождения Деда Мороза отпразднуют в парках Подмосковья 18 ноября
Министерство культуры и туризма МО
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Конкурсы, мастер-классы и викторины в честь Дня рождения Деда Мороза проведут в 60 парках Московской области 18 ноября. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма региона.

Для посетителей подготовили развлекательные программы, фотозоны, конкурсы, мастер-классы. Например, в парке «Мира» в Мытищах пройдет представление «Зимовята», акробатическое шоу «Зимняя сказка» и мастер-класс по изготовлению рождественских календарей. В парке «Пехорка» Балашихи гостей ждет резиденция Деда Мороза, тематическая фотозона и викторина.

В парке «Дубки» Коломны можно будет поучаствовать в благотворительной акции, игровой программе «Взятие снежного городка» и представлении с Дедом Морозом. Парк 30-летия Победы в Орехово-Зуеве приглашает на театрализованное представление «Однажды в сказке», мастер-классы по изготовлению елочных игрушек и детский квест.

В парке культуры и отдыха «Победа» Талдомского городского округа пройдут викторина «Философия гнома Зимушкина», мастер-класс по изготовлению гирлянд и детская развлекательная программа. В городском парке Истры состоятся конкурс видеопоздравлений Деду Морозу и фотосессия с зимними персонажами.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале уже есть афиша новогодних праздников, которая пополняется каждый день.

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Праздники Новый год Парки
15 ноября 2023, 13:25
Зампред Зиновьева выступила с докладом на слушаниях по бюджету Подмосковья
Фото Антон Чернов
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Публичные слушания по проекту бюджета Московской области на 2024 год состоялись в Мособлдуме. С докладом о проектах Мининвеста выступила заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева.

«Налоги в бюджет дают возможность реализовывать необходимые для жителей региона социальные программы, а основным источником, пополняющим бюджет за счет налогов, как раз и является бизнес, предпринимательство и промышленность. Поэтому наша задача на ближайшие несколько лет - увеличить объем инвестиций в основной капитал. Уже сейчас мы уверенно держим планку в триллион рублей, в конце года мы рассчитываем, что показатель составит 1,4 триллиона. Далее мы планируем еще больше наращивать эти объемы, ведь развитие производств - это не только необходимая региону продукция, но и создание рабочих мест», - рассказала Екатерина Зиновьева.

По словам зампреда, в Подмосковье ожидается беспрецедентный рост финансирования в рамках государственной программы «Предпринимательство». В 2024 году оно увеличится на 70% - до более чем 12,4 миллиарда рублей. Ключевой источник, позволяющий обеспечить такую динамику, - создание готовой инфраструктуры и индустриальных площадок для инвесторов. Такие объекты в формате build-tо-suite появятся в Ленинском, Одинцовском и Дмитровском городских округах.

Поддержка инвесторов - одна из ключевых задач, которые поставил правительству губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он также перечислил меры , которые помогают региональному бизнесу сконцентрироваться на главном.

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Экономика
15 ноября 2023, 13:22
Взрослую поликлинику капитально отремонтировали в Егорьевске
Пресс-служба Минздрава МО
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Взрослую поликлинику на улице Жукова Гора капитально отремонтировали в Егорьевске. Там обустроили комфортные зоны ожидания, установили электронное табло с расписанием врачей и открыли кабинет телемедицинских консультаций.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, ремонт провели в соответствии со стандартом «Наша поликлиника». Самые посещаемые кабинеты перенесли на первый этаж. В учреждении обустроили комфортные зоны ожидания, открытую регистратуру и электронное табло с расписанием врачей, а также кабинеты телемедицинских консультаций и выписки электронных рецептов.

«Также в поликлинике установлены новый рентген-аппарат и организована водолечебница для реабилитации пациентов. На проведение капремонта было направлено порядка 500 миллионов рублей», - сказала она.

Поликлиника обслуживает около 25 тысяч человек. Прием ведут невролог, кардиолог, оториноларинголог, травматолог, хирург и другие специалисты.

Записаться на прием можно по телефону 122, через портал «Здоровье» или Telegram-бот Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

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Больницы Поликлиники Егорьевск Ремонтные работы
15 ноября 2023, 13:04
Свыше 10 детей обрели приемных родителей в Сергиевом Посаде с начала года
Unsplash
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В Сергиевом Посаде проживают свыше 200 усыновленных детей. Из них 11 обрели новый дом в этом году.

Как рассказали в Минсоцразвитии Подмосковья, в этом году в Окружное управление социального развития № 26 по вопросам усыновления обратились около 80 человек. С ними ведут работу по подготовке в принятия ребенка в семью.

Сейчас в Подмосковье нет детских домов. Их заменили семейные центры , а для подготовки приемных родителей работают 73 специальные школы.

«Система устройства детей работает настолько эффективно, что дети не находятся в семейном центре больше двух месяцев, а передаются сразу в семью», - рассказала глава министерства Людмила Болатаева.

Узнать подробнее об усыновлении можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал обеспечить жильем 876 детей-сирот до конца года. В новые квартиры уже переехали 773 ребенка.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Семья Сергиев Посад Сироты

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