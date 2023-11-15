Предпринимателей Подмосковья пригласили в ноябре на бесплатное обучение по SMM и маркетплейсам

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Обучающие программы подготовил филиал РАНХиГС. Модуль «SMM-руководство по работе в ВКонтакте. Переводим аудиторию в соцсети РФ» проведут 14 ноября. Предприниматели узнают, как ﻿﻿оформить личную страницу в соцсети и проработать визуал, как правильно работать с целевой аудиторией и другие аспекты.

Программа по маркетплейсам состоится 21 ноября. Эксперты поделятся опытом работы на таких площадках, как: Ozon, «Яндекс Маркет» и Wildberries.

Каждый модуль включает вебинар 14 и 21 ноября, а также очный тренинг 16 и 24 ноября. Практические навыки предприниматели будут отрабатывать в филиале РАНХиГС в Красногорске. После завершения курсов участники получат сертификаты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

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