Предпринимателей Подмосковья пригласили на выставку здравоохранения в Аргентине

Более 150 компаний представят свои разработки на выставке - это новейшие продукты, технологии и услуги для медорганизаций. Разделы ExpoMEDICAL включают лечебно-больничное, стерилизационное, диагностическое и другое оборудование.

Чтобы принять участие в мероприятии, необходимо предварительно оставить заявку. Посетить выставку предприниматели могут благодаря фонду внешнеэкономической деятельности Московской области. Он оказывает и другие услуги, которые предоставляют бизнесу бесплатно или на условиях софинансирования.

С полным перечнем мер поддержки для экспортеров можно ознакомиться на инвестиционном портале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил Владимира Путина на открытие главной детской больницы региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».