19 июля 2024, 16:19

Предпринимателей Подмосковья пригласили на выставку энергетики в Казахстан

Unsplash
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Малый и средний бизнес Московской области пригласили на международную выставку энергетики, электротехники и энергетического машиностроения Powerexpo Almaty. Мероприятие пройдет с 30 октября по 1 ноября в Казахстане.

Организатором выступает Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья. Организация оплатит аренду площадей, поможет с поиском потенциальных иностранных покупателей и обеспечит техническое сопровождение переговоров.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области отметили, что выставка Powerexpo Almaty является крупной площадкой для демонстрации оборудования, технологий и услуг в области энергетики.

Участие в международной выставке будет интересным научно-исследовательским и образовательным учреждениям, проектно-конструкторским организациям, производителям и поставщикам оборудования.

Заявку на участие нужно отправить на портал exportmo.ru. Регистрация открыта до 15 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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Казахстан Поддержка предпринимателей в Московской области
19 июля 2024, 16:28
«В составе сборной». Росгвардия Подмосковья — о победах сотрудников на турнирах по шахматам
Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области
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Специалисты Главного управления Росгвардии по Московской области отметят Международный день шахмат 20 июля. Сотрудники правоохранительных органов являются частью команды Центрального округа, которая успешно представляет территориальный орган на различных чемпионатах.

Шахматы - это увлекательная игра, которая помогает раскрыть личностные качества, важные для каждого сотрудника Росгвардии. Участие в этом виде спорта способствует развитию памяти, логики, стратегического мышления и концентрации внимания.

Сотрудники Росгвардии из Подмосковья активно участвуют в шахматных соревнованиях на разных уровнях и достойно представляют свой территориальный орган.

В этом году сержант полиции Сергей Матюхин из Каширского отдела вневедомственной охраны занял второе место в индивидуальном зачете на чемпионате Центрального округа Росгвардии по шахматам.

Шахматы увлекают не только самих сотрудников Росгвардии, но и их семьи. Дети представителей правоохранительных органов начинают обучаться шахматам с ранних лет. Например, сын сотрудника Воскресенского ОВО неоднократно становился победителем региональных соревнований и имеет второй взрослый разряд.

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Росгвардия
19 июля 2024, 16:15
Школьники из Одинцова поделились впечатлениями после поездки в «Артек»
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Глава Одинцовского округа Андрей Иванов посетил вместе со школьниками новое кафе «Спортсмены» в парке «Раздолье». Ребята недавно вернулись из «Артека», где провели 21 день. Они попали туда, выиграв конкурс на участие в образовательной программе «Времена года. Играй. Звучи. Танцуй».

Всего на отборочный этап поступило 60 заявок из 16 субъектов РФ. Лучшими стали 25 человек. Они проявили себя в театральном, хореографическом, инструментальном, художественном и вокальном творчестве. Главным призом стала поездка на седьмую смену в детский центр.

«„Артек“ раньше был пионерским лагерем - для старшего поколения он всегда был знаком качества, лучше сложно было что-то представить - со всей страны все стояли туда в очередь. Когда-то, в 1925 году, это был маленький палаточный лагерь. Сейчас это огромный комплекс, действительно международный. В 2000 году в Токио „Артек“ был признан лучшим детским центром среди 100 тысяч детских лагерей из 50 стран мира. Это было знаковое событие и, конечно, то, что вы побывали в „Артеке“ - это и престижно, и достойно. Вы не просто там оказались, а прошли отборочный конкурс, вы все большие молодцы, талантливые, креативные», - отметил Андрей Иванов.

Юные жители Одинцовского округа активно проявляют свои творческие способности во время летних каникул. Они уже участвовали в различных творческих направлениях, включая спорт, туризм, плавание и греблю. Стоит отметить, что в этом году школьники также приняли участие в открытии кинофестиваля «Алые паруса». Они создали фольклорное театрализованное представление «Свадебный обряд», которое было показано на Пушкинской площади в День семьи, любви и верности.

Артековцы в конце встречи вручили Андрею Иванову памятные сувениры: поясную сумку с логотипом детского центра, наклейки и значок «Артека».

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Одинцово Андрей Иванов Детские лагеря
19 июля 2024, 16:06
Электрические сети обновят в Одинцове к осенне-зимнему периоду
Россети Московский регион
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«Россети Московский регион» обновляет распределительные сети Одинцовского городского округа. Это делают для того, чтобы подготовить электросетевой комплекс к осенне-зимнему периоду и повысить надежность электроснабжения жителей.

Капитальный ремонт участка воздушной линии длиной 1,3 километра провели специалисты Одинцовских районных электрических сетей в микрорайоне Верхний Посад в Звенигороде. Рабочие заменили алюминиевый провод на самонесущий изолированный и установили новые опоры.

Также они поменяли трансформатор на более мощный. Это позволит обеспечить надежное и стабильное электроснабжение жителей садового некоммерческого товарищества «Химик-Геолог».

Кроме того, комплекс работ по увеличению трансформаторной мощности провели на мачтовой трансформаторной подстанции в деревне Крымское. Трансформатор мощностью 100 киловольт-ампер заменил старый трансформатор мощностью 63 киловольт-ампер.

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Одинцово Электричество Ремонтные работы
19 июля 2024, 16:06
Спасатели напомнили жителям Химок правила безопасности на воде
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Жителям Химок рассказали о правилах безопасности на воде в пляжный сезон. Отдыхающим напомнили о запрете купаться и нырять в неположенных местах и заплывать за буйки.

Определить водоемы, в которых нельзя купаться, легко: они не оборудованы в соответствии с правилами безопасности, а на берегах не установлены запретительные знаки. Разрешенные для плавания зоны также имеют ряд ограничений: гражданам не рекомендуют заплывать за буйки, приближаться к судам, прыгать в воду с причалов, лодок и других выступов.

Находиться в воде лучше не более 15-20 минут, иначе есть риск возникновения судорог и остановки дыхания от переохлаждения.

Напомним, что в Химках специалисты водно-спасательной службы «ХимСпас» регулярно патрулируют водоемы и поддерживают порядок.

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Спасатели Химки Правила

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