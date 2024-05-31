Предпринимателей Подмосковья пригласили на выставку детских товаров в Казахстане

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Как рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, фонд поддержки ВЭД Московской области организует коллективный стенд, где компании смогут представить свою продукцию, а также профинансирует аренду площадей, поиск и подбор потенциальных иностранных покупателей, а также техническое сопровождение переговоров.

На выставке участники смогут представить товары в категориях: «Детская одежда» «Игры и игрушки», «Коляски, манежи, ходунки», «Средства гигиены для детей», «Книги», «Детское питание», «Детское творчество, креатив» и другие.

Подать заявку на участие в выставке можно до 15 июля на сайте фонда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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