05 апреля 2024, 17:41

Предпринимателей Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс «Экспортер года»

Unsplash
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Российский экспортный центр запустил прием заявок на участие во всероссийском конкурсе «Экспортер года 2024». Предприниматели Подмосковья могут подать заявку до 30 июня по ссылке.

«Мы давно говорим, что экспортеры - настоящие герои, и хотим, чтобы их истории и имена звучали чаще. За время проведения конкурса мы узнали более 6 тысяч таких вдохновляющих историй от компаний со всех уголков России», - отметила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

Принять участие можно будет в 20 номинациях: «Экспортер года в сфере промышленности», «Экспортер года в сфере машиностроения», «Экспортер года в сфере услуг» и «Трейдер года».

Победителей и призеров определят в два этапа, сначала - на уровне округа, затем - на уровне страны.

Напомним, что к участию в конкурсе приглашают компании, у которых нет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов, просроченной задолженности перед бюджетом России.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье наладит сотрудничество с Ульяновской областью в развитии инвестиционной среды.

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Экспорт Бизнес
05 апреля 2024, 17:54
Студенты Тимирязевской академии прошли практику на подмосковной ферме
Источник фото: пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Студенты Тимирязевской академии прошли практику на базе предприятия «Коломенские ягоды». Они справились со всеми поставленными задачами и показали высокие результаты, рассказали в Минсельхозпроде региона.

Студенты работали на полях под руководством агронома-консультанта России по садовой землянике Ирины Барбашиной. Они вырастили гектар ягоды с применением современных технологий.

«Наши сельскохозяйственные предприятия активно заключают договоры на практику со студентами аграрных техникумов и университетов. Важно, чтобы начинающие специалисты, заинтересованные в дальнейшем развитии в отрасли, изучали весь процесс производства непосредственно в хозяйствах Подмосковья. Опыт работы с молодыми кадрами показывает прекрасный результат», - сообщил заместитель председателя правительства Подмосковя, глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов.

Студенты показали профессионализм и самоотдачу и исполнили все обязанности агрономов на всех этапах проекта. Это разментка участков, формирование грядок, посадки и реализация ягод.

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Студенты
05 апреля 2024, 17:45
Подмосковье вошло в топ-5 регионов России по строительству жилья с 2021 года
Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области
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Почти 21 миллон квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Подмосковье с 2021 года. Так, Московская область вошла в топ-5 регионов в данном направлении. Она заняла четвертое место после Тюменской области, Москвы и Санкт-петербурга.

Из общего объема почти десять миллионов квадратных метров построили на участках, вовлеченных в хозяйственный оборот и переданных застройщикам через аукционы ДОМ.РФ, около девяти миллионов - с использованием проектного финансирования от Банка ДОМ.РФ и около 2,2 миллиона - с применением механизма инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ.

«Количество регионов, в которых ведется комплексное жилищное строительство при поддержке ДОМ.РФ, поступательно растет. Сейчас их уже 63. Действительно, наш подход - применение сразу нескольких механизмов стимулирования жилищного строительства - обеспечивает экономический рост в регионах и муниципалитетах», - отметил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов.

Напомним, с 2021 года в новые квартиры переехали более 410 тысяч семей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

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Строительство
05 апреля 2024, 17:37
Еще 10 врачей устроились в Московский областной онкодиспансер с начала года
Московский областной онкологический диспансер
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Еще 10 специалистов устроились на работу в подмосковный онкодиспансер с начала года. Всего там трудятся 802 человека, из которых 197 — врачи и 409 — средний и младший медперсонал.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, работу в диспансере получила онколог Ксения Климихина, а также радиотерапевт Светлана Тихонова.

Ксения Климихина окончила Тверской государственный медицинский университет и ординатуру в ФМБЦ имени Бурназяна. После этого она прошла стажировку в областном онкодиспансере и трудоустроилась «Стать врачом я решила еще в детстве, ведь мой папа врач-педиатр, а бабушка- стоматолог и уже в другой профессии я себя не вижу. Когда видишь людей, которые радуются, что лечение прошло успешно и они могут вести полноценный образ жизни - это придает дополнительную энергию в работе», - поделилась она.

Радиотерапевт Светлана Тихонова окончила Кировский государственный медицинский институт и около 11 лет работала терапевтов. Затем женщина прошла ординатуру и устроилась на работу в Подмосковье.

«Есть опухоли, при которых невозможно применить хирургический метод лечения, и тогда химиолучевая или лучевая терапия становится единственным спасением для пациента. Это приносит положительные результаты и когда пациент идёт на поправку, я испытываю настоящую радость», - сказала она.

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Врачи
05 апреля 2024, 17:31
Демонтаж портящих облик города торговых павильонов начался в Щелкове
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Демонтаж устаревших торговых павильонов начался в Щелкове. Новые объекты будут соответствовать правилам современного архитектурного облика города.

По словам заместителя главы округа Алексея Коршунова, владелец закусочной «Шаурма» на Пролетарском проспекте самостоятельно принял решение снести павильон, а после заключения нового договора продолжить торговлю.

«Это не единственный объект в округе. С собственниками ведутся переговоры. Вскоре город приобретет современный вид», - рассказал Коршунов.

С октября 2023 года Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области совместно с администрациями городских округов Подмосковья проводит работу по приведению в надлежащий вид торговых точек.

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Работа Магазины Щелково

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