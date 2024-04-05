Предпринимателей Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс «Экспортер года»

«Мы давно говорим, что экспортеры - настоящие герои, и хотим, чтобы их истории и имена звучали чаще. За время проведения конкурса мы узнали более 6 тысяч таких вдохновляющих историй от компаний со всех уголков России», - отметила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

Принять участие можно будет в 20 номинациях: «Экспортер года в сфере промышленности», «Экспортер года в сфере машиностроения», «Экспортер года в сфере услуг» и «Трейдер года».

Победителей и призеров определят в два этапа, сначала - на уровне округа, затем - на уровне страны.

Напомним, что к участию в конкурсе приглашают компании, у которых нет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов, просроченной задолженности перед бюджетом России.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье наладит сотрудничество с Ульяновской областью в развитии инвестиционной среды.

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