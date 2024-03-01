Предпринимателей Подмосковья пригласили на вебинар о правилах маркировки товаров

Спикерами вебинара выступят менеджер проектов «Контур. Маркировки» Наталья Савина и руководитель отдела внедрения «Маркировка с ЭДО» Мария Лежнина. Слушателям расскажут о правилах маркировки товарах, опишут схему работы от производителя до потребителя, а также объяснят роль электронного документооборота и многое другое.

Вебинар пройдет 12 марта с 11:00 до 12:30. Для участия необходимо предварительно заполнить анкету по ссылке.

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