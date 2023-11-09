Предпринимателей Подмосковья пригласили на тренинг по привлечению средств на развитие бизнеса
Предпринимателей Подмосковья пригласили на бесплатный тренинг по освоению инструментов управления и сдаче отчетности для проектов с софинансированием на средства грантов. Встреча состоится 15 ноября. Чтобы принять в ней участие, необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.
Спикером выступит бизнес-тренер Денис Матис. Он расскажет предпринимателям, как отслеживать информацию о конкурсах, писать выигрышные заявки и многое другое. Спикер также поделится эффективными упражнениями, которые помогут выявлять основные ошибки при формулировании социальной проблемы.
Тренинг пройдет в Москве по адресу: Малая Пироговская, 5.
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