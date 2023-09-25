Предпринимателей Подмосковья пригласили на семинар об экспорте в Китай

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В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области уточнили, что семинар пройдет 27 сентября по адресу: город Красногорск, бульвар Строителей, дом 4, корпус 1, секция В. Мероприятие начнется в 11:00.

Предпринимателям расскажут, какие регионы самые перспективны для выхода на китайский рынок, какие продукты и товары наиболее востребованы и как начать их поставлять.

Отдельное внимание уделят эффективным каналам продаж в Китае. Бизнесмены узнают о топ-100 китайских сетей супермаркетов и способах выйти на них.

Спикером выступит Сунь Тяньшу - председатель совета директоров и основатель проекта QIFA.

Узнать подробности и записаться на семинар можно до 27 сентября на сайте Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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