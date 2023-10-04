Предпринимателей Подмосковья пригласили на онлайн-тренинг по управлению командой
Предпринимателей Московской области пригласили на онлайн-тренинг «7 инструментов руководителя для управления проектом, командой, клиентами и подрядчиками». Встреча состоится 11 октября в 12:00. Чтобы принять участие, необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.
Спикером выступит эксперт по личному бренду Ильяна Левина. Она расскажет, как повысить конкурентоспособность, планировать график, определять цели и многое другое.
Обучение проведут по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент России.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил заметный рост малого бизнеса в регионе. Он добавил, что у властей «должно быть понимание» того, как идет администрирование и строятся отношения с бизнесом.
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