Предпринимателей Подмосковья пригласили на обучающий курс по созданию франшиз
Масштабное обучение предпринимателей по созданию франшиз начнется в Подмосковье 16 октября. Победители акселератора получат бесплатную разработку договора франчайзинга от федеральных экспертов.
Участники акселератора узнают, как создать франшизу и управлять ей, создадут структуру франчайзингового проекта и подготовятся к продаже. Им также выдадут шаблоны документов и экспертную поддержку.
Спикерами программы станут управляющие, соучредители и основатели бизнеса. После очного обучения участники защитят свои проекты, а в рамках второго этапа акселератора они посетят вебинары, консультации и онлайн-сессии.
Узнать подробнее о программе и зарегистрироваться можно по ссылке.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
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