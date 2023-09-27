Предпринимателей Подмосковья пригласили на обучающий курс по созданию франшиз

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Участники акселератора узнают, как создать франшизу и управлять ей, создадут структуру франчайзингового проекта и подготовятся к продаже. Им также выдадут шаблоны документов и экспертную поддержку.

Спикерами программы станут управляющие, соучредители и основатели бизнеса. После очного обучения участники защитят свои проекты, а в рамках второго этапа акселератора они посетят вебинары, консультации и онлайн-сессии.

Узнать подробнее о программе и зарегистрироваться можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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