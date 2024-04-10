Предпринимателей Подмосковья пригласили на обучающий курс «Экспортный форсаж»
Новый поток акселерационной программы «Экспортный форсаж» стартует в Подмосковье 25 апреля. Курс будет особенным: его учащимися станут исключительно промышленные предприятия.
Программа разработана специально для производителей промышленных товаров, например, комплектующих, запчастей и оборудования. Участникам курса предстоит пройти шесть очных семинаров, а также индивидуальные консультации с наставниками.
Предприниматели научатся выбирать перспективные рынки, разрабатывать экспортную маркетинговую стратегию, а также грамотно вести переговоры с иностранными покупателями.
Участие в программе бесплатное. Узнать подробности и подать заявку на участие в акселераторе можно на сайте Фонда поддержки ВЭД МО.
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