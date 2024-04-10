Предпринимателей Подмосковья пригласили на обучающий курс «Экспортный форсаж»

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Программа разработана специально для производителей промышленных товаров, например, комплектующих, запчастей и оборудования. Участникам курса предстоит пройти шесть очных семинаров, а также индивидуальные консультации с наставниками.

Предприниматели научатся выбирать перспективные рынки, разрабатывать экспортную маркетинговую стратегию, а также грамотно вести переговоры с иностранными покупателями.

Участие в программе бесплатное. Узнать подробности и подать заявку на участие в акселераторе можно на сайте Фонда поддержки ВЭД МО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что акция «День добрых дел» пройдет в регионе 27 апреля.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».