Предпринимателей Подмосковья пригласили на международную торговую выставку в Монголии

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области уточнили, что на центральной площади Сухе-Батора пройдет российская торгово-развлекательная ярмарка, на которой предприниматели смогут презентовать свою продукцию. Также запланированы круглые столы с предпринимателями из Монголии.

Оставить заявку на участие можно на сайте. Принять участие в выставке предприниматели смогут при поддержке фонда ВЭД. Организация предоставляет и другие услуги. Воспользоваться ими можно бесплатно или на условиях софинансирования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной из ключевых задач в регионе.

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