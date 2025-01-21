Предпринимателей Подмосковья пригласили на курсы по экспорту в Китай

На курсе эксперты рассмотрят успешные кейсы экспортеров и разберут типовые ошибки. Помимо этого, слушателям расскажут о том, как выстроить успешную маркетинговую стратегию и о возможностях выхода на рынок через интернет.

Занятия в рамках курса начнутся с 28 января. Ознакомиться с программой обучения и зарегистрироваться на нее можно на официальном сайте.

Образовательное мероприятие организовано при поддержке Школы экспорта РЭЦ, Высшей школы менеджмента СПбГУ и Школы менеджмента Харбинского политехнического университета, Банка ВТБ и Группы РЭЦ.