Предпринимателей Подмосковья пригласили на бесплатный вебинар об экспорте
Подмосковных предпринимателей пригласили на бесплатный вебинар об экспорте в легкой промышленности. На нем расскажут о перспективах выхода на иностранные рынки.
Как рассказали в подмосковном Мининвесте, вебинар состоится 18 декабря в 11:00. Его организует региональный Фонд поддержки экспорта.
Мероприятие будет интересно предприятиям в сфере легкой промышленности, которые хотят представлять свою продукцию на иностранных рынках или покупать необходимое для производства оборудование за рубежом.
Зарегистрироваться на встречу можно по ссылке.
В министерстве напомнили, что Фонд оказывает и другие виды поддержки предпринимателей. Узнать об этом больше можно по ссылке.