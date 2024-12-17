Предпринимателей Подмосковья пригласили на бесплатный вебинар об экспорте

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Как рассказали в подмосковном Мининвесте, вебинар состоится 18 декабря в 11:00. Его организует региональный Фонд поддержки экспорта.

Мероприятие будет интересно предприятиям в сфере легкой промышленности, которые хотят представлять свою продукцию на иностранных рынках или покупать необходимое для производства оборудование за рубежом.

Зарегистрироваться на встречу можно по ссылке.

В министерстве напомнили, что Фонд оказывает и другие виды поддержки предпринимателей. Узнать об этом больше можно по ссылке.