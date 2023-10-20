Предпринимателей Подмосковья пригласили на бесплатный онлайн-курс по развитию лидерских качеств
Предпринимателей из Подмосковья пригласили на бесплатный онлайн-курс «Креативное лидерство: авторский подход к управлению» от проекта «Лагерь креативных лидеров». В программу войдут лекции, сессии с экспертами и лидермайнд-встречи.
Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, курс направлен на развитие навыков лидерства среди предпринимателей креативного сектора. Он будет состоять из 16 видео-лекций, четырех онлайн-сессий и четырех лидермайнд-встреч с креативными предпринимателями. Занятия будут разделены на четыре модуля: «Креативное мышление», «Личностный потенциал и формирование креативного лидерского подхода», «Дизайн-мышление», «Креативные техники и практические навыки современных презентаций».
Преподавателями станут генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь Намаконов, бизнес-психолог Александр Андрианов и другие.
Узнать подробнее о проекте можно по ссылке.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».