Предпринимателей из Солнечногорска поздравили с профессиональным праздником

Представители муниципалитета округа поздравили солнечногорских бизнесменов с профессиональным праздником. Двадцать девять предпринимателей отметили благодарственными письмами. Их поблагодарили за значительный вклад в развитие округа и продвижение товаров собственного производства, а также за активное участие в сборе гуманитарной помощи для бойцов СВО.

В ходе мероприятия представили доклады о мерах поддержки предпринимателей, банковских программах, направленных на развитие бизнеса, и преимуществах использования единого налогового счета.

Сегодня в Солнечногорске действует около 8 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. В них заняты более 25 тысяч человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей в регионе.

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