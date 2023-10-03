Предпринимателей из Подмосковья пригласили на региональный этап Кубка по стратегии и управлению бизнесом
Предпринимателей из Подмосковья пригласили на Кубок по стратегии и управлению бизнесом. Участники образовательной программы протестируют рыночные гипотезы и отработают бизнес-навыки.
Как рассказали в Мининвесте, проект ориентирован на предпринимателей, сотрудников малого и среднего бизнеса, а также тех, кто только собирается открыть свое дело. Они узнают о том, как выбрать нишу, с чего начать и как составить финансовую модель и спрогнозировать риски.
Кубок Подмосковья - это региональный этап чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge.
Узнать подробнее и пройти регистрацию можно по ссылке до 10 октября.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
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