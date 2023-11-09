Предпринимателей из Подмосковья пригласили на бизнес-форум о развитии экономики

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Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, главной темой встреч станет «Экономика Московской области: трансформация и реализация новых возможностей с МПС». Участники посетят свыше 10 тематических секций, связанных с недвижимостью, маркетингом и другими направлениями, а также обменяются опытом и услышат рекомендации.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».