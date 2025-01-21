Предприниматель Екатерина Борисова из Химок побывала на международном бизнес-форуме

Кандидат географических наук, выдающийся краевед, педагог и историк городского округа Химки Татьяна Рунова отметила свой юбилей. Пенсионерке исполнилось 90 лет.

Татьяна Рунова посвятила науке и исследованиям всю свою жизнь. Она начинала учителем географии в сельской школе и выросла до эксперта в области нефтяной и газовой промышленности, автора Экологического атласа Ярославской области и участника множества крупных проектов по охране природы.

История Химок увлекла Татьяну Рунову более 20 лет назад. Она исследует культурные традиции округа, пишет научные статьи о его прошлом и ключевых фигурах в его развитии, например, о семье Третьяковых и Мамонтовых.

Татьяна Рунова выпустила собственное пособие для педагогов «Подмосковные Химки. Исторические очерки». Кроме того, она написала три книги про краеведению и множество научных статей.