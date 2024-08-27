Предпремьерный показ фильма местного телеканала прошел в Павловском Посаде

Сказку за три месяца создал творческий коллектив телеканала «Радуга» под руководством автора сценария и редактора Анны Суницы. На предпремьерный показ пригласили тех, кто помогал в воплощении идеи в жизнь.

Поздравил авторов фильма первый заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов.

«Это добрая сказка о любви к своему городу, о его истории и ярких личностях из прошлого. Прекрасная музыка, созданная композитором Денисом Тихоновым, яркие персонажи, созданные актерами, покорили зрителей с первых кадров! Стоит отметить и прекрасные театральные коллективы „СказкаГрад“ Дома культуры „Филимоновский“ и школьный театр „Веретено“ Павлово-Посадской платочной мануфактуры», - сказал Филипп Ефанов.

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