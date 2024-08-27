27 августа 2024, 15:26

Предпремьерный показ фильма местного телеканала прошел в Павловском Посаде

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Показ сказки «Тайна старинных часов» организовали в зале Дома культуры «Октябрь» в Павловском Посаде. Фильм о любви к городу и его истории сняли сотрудники местного телеканала «Радуга».

Сказку за три месяца создал творческий коллектив телеканала «Радуга» под руководством автора сценария и редактора Анны Суницы. На предпремьерный показ пригласили тех, кто помогал в воплощении идеи в жизнь.

Поздравил авторов фильма первый заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов.

«Это добрая сказка о любви к своему городу, о его истории и ярких личностях из прошлого. Прекрасная музыка, созданная композитором Денисом Тихоновым, яркие персонажи, созданные актерами, покорили зрителей с первых кадров! Стоит отметить и прекрасные театральные коллективы „СказкаГрад“ Дома культуры „Филимоновский“ и школьный театр „Веретено“ Павлово-Посадской платочной мануфактуры», - сказал Филипп Ефанов.

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Фильмы Павловский посад
27 августа 2024, 16:25
Футбольный турнир среди мам спортсменов прошел в Серпухове
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В рамках Года семьи сообщество «Футбольные мамы» представило уникальный социальный проект «100 турниров — 100 городов», направленный на продвижение семейных ценностей и объединение мам через спорт. Проект включает в себя однодневные футбольные турниры фестивального формата, которые в этом году пройдут в 70 регионах России, странах СНГ и Китае.

Организаторами турниров в Подмосковье выступают Министерство физической культуры и спорта Московской области и «Футбольные мамы». На стадионе «Спартак» около 70 участниц из Московской области и Москвы продемонстрировали свои силу, ловкость и выносливость.

Серпухов представили команды «Мамы Ястребов» и «Большевик Талант». Соревнования проходили в формате 5×5, продолжительность матчей составила два тайма по 10 минут. Все серпуховские мамы показали яркую игру, волю к победе и упорство. Команда «Большевик Талант» заняла третье место.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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Серпухов Футбол
27 августа 2024, 15:48
Фестиваль адаптивного вейкборда прошел на острове «Русский» в Серпухове
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В Серпухове прошел благотворительный фестиваль адаптивного вейкборда, который уже успел зарекомендовать себя как важное событие для людей с ограниченными возможностями здоровья. Основная цель мероприятия — предоставить участникам, в том числе и бойцам специальной военной операции, возможность заниматься спортом и восстанавливаться после травм.

В рамках программы состоялось показательное выступление члена сборной России по парасноуборду Филиппа Шеббо, который вдохновил всех присутствующих своим мастерством и духом.

Гостям фестиваля предложили уникальную возможность обучиться вейкборду на спортивных протезах, а участникам с ограничениями опорно-двигательного аппарата - катанию на специализированном сидячем вейкборде. Также была подготовлена обширная спортивная программа, включающая катание на сапбордах, электрофойле и катамаране, а также отдых на пляже и возможность пообщаться друг с другом.

Для удобства участников были предоставлены специальные модули, которые позволили им в полной мере освоить новые виды спорта.

«Благодарю организаторов за развитие и поддержку этого важного направления, которое помогает вернуть людям веру в свои силы и возможности», - отметил глава муниципалитета Сергей Никитенко.

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Спортсмены Серпухов
27 августа 2024, 15:15
Первый «умный» пешеходный переход с ИИ заработал в Серпухове
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В Серпухове на перекрестке улиц Ворошилова и Калужская появился пешеходный переход нового поколения, оборудованный системой искусственного интеллекта. Этот «умный» переход способен распознавать пешеходов и их траекторию движения, что значительно повышает безопасность на дороге.

Как только человек приближается к «зебре», яркая подсветка и предупреждающее табло с надписью «Пешеход!» сигнализируют водителям о необходимости быть особенно внимательными. В темное время суток проекция разметки прямо на дорогу улучшает видимость перехода, делая его более заметным для всех участников движения.

Этот инновационный переход призван не только обезопасить пешеходов, но и сделать передвижение по городу более комфортным для жителей и гостей Серпухова. Оборудование полностью российского производства уже успешно зарекомендовало себя в более чем 30 регионах страны, снизив количество ДТП на 82% и сократив время ожидания перехода для пешеходов на 30%.

К началу учебного года администрация Серпухова позаботилась о безопасности юных серпуховичей, приведя все пешеходные переходы вблизи образовательных учреждений в нормативное состояние. Таким образом, Серпухов шагает в ногу со временем, внедряя «умные» технологии для комфорта и безопасности своих жителей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Серпухов Дороги
27 августа 2024, 15:06
Спортивный центр «Надежда» в селе Липицы обновят к ноябрю
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В Серпухове начался масштабный ремонт спортивного комплекса. Сейчас в здании демонтируют стены и перегородки, после чего специалисты приступят к подготовке стен и пола для чистовой отделки.

Одним из ключевых этапов станет обновление системы отопления, что обеспечит комфортную температуру в помещениях в любое время года.

Подрядчик планирует объединить помещения, чтобы создать просторные и комфортные залы для тренировок. Кроме того, вместо одной раздевалки теперь будут оборудованы две - мужская и женская, каждая из которых будет оснащена душевой и санузлом. Это нововведение значительно повысит удобство для посетителей.

Спортивный клуб также расширит свои возможности: здесь откроются новые секции по борьбе и фитнесу. Инициатива о проведении работ принадлежит заслуженному тренеру России и председателю Совета депутатов Серпухова Михаилу Шульге.

«Спорткомплекс востребован. Молодежь активно занимается футболом, настольным теннисом и шахматами. В зимнее время проводится лыжная подготовка. Популярностью среди жителей пользуется мини-тренажерный зал. Чтобы жители могли заниматься в комфортных условиях, мы решили сделать перепланировку. Работы планируем закончить в ноябре», - отметил глава муниципалитета Сергей Никитенко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Серпухов Ремонтные работы

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