Предновогодний форум для предпринимателей стартовал в Подмосковье

В Наро-Фоминске Софьинская школа отметила 40-летие. Тема празднования — авиационная. В эти предпраздничные дни к традиционным новогодним украшениям в образовательном учреждении добавился авиадекор. Строгая униформа бортпроводников, «иллюминаторы» в обрамлении белых «облаков» и доброжелательный отзывчивый летный состав.

Девятиклассница Мариам Еганян - многократная участница и победительница различных олимпиад и конкурсов. А еще она начинающая журналистка. И хотя свою жизнь после окончания школы Мариам планирует связать с медициной, увлечение журналистикой дает ей возможность первой узнавать интересные новости и учиться грамотно излагать свои мысли.

«Многие педагоги поспособствовали моим успехам в учебе, благодаря им я заинтересовалась биологией, журналистикой, другими предметами. Лично я, когда вспоминаю какие-то года, прожитые в школе, делаю это с теплом и радостью», - рассказала школьница Мариам Еганян.

Мариам вместе с ребятами из школьного кружка юнкорров осветили празднование 40-летия любимой школы. Софьинская школа - из тех, куда бывшие выпускники так любят возвращаться, в том числе в качестве педагогов.

«Наша школа очень уютная, отличается тем, что здесь немного учеников, но очень дружный коллектив. У нас есть выпускники, которые работают в разных сферах - они приезжают к нам, привозят своих детей, и это очень радостно», - сообщила преподаватель иностранного языка Наталья Сайб.

Школу в Софьине построили в 1983 году по проекту болгарских архитекторов. За 40 лет многое изменилось и в стране, и в регионе, но неизменным остается стремление коллектива школы покорять новые высоты.

«40 лет высокого полета - мы в это вкладывали то, что какую цель ставим - мы ее добиваемся. Нам бы хотелось, чтобы дальше наша школа продолжала дарить, самореализовываться и быть дорожкой в большой путь, особенно для наших обучающихся и выпускников. Чтобы выпускники всегда желали вернуться в стены родной школы», - заявила директор учебного заведения Лилия Андреева.

Коллектив школы получили благодарственные письма и подарки от Мособлдумы, территориального управления Селятино и администрации Наро-Фоминского округа.

«Я желаю всему коллективу вместе с капитаном сегодняшнего авиалайнера счастливого пути, творческого подъема, энтузиазма и радости. Радость от того, что ты учишь именно в Софьинской школе НФГО, радость от того, что ты работаешь в этом коллективе», - пожелала замглавы округа Светлана Малыхина.

Впереди у коллектива Софьинской СОШ - новые задачи. Уже в следующем году школу ожидает объединение с местным детским садом. И в школе-авиалайнере появятся совсем юные «пассажиры» - дошколята.

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