Предложений по глэмпингу в Подмосковье стало на 80% больше за год

«На сегодняшний день в Подмосковье доступно 74 объекта, работающих в этом формате - количество предложений по сравнению с прошлым годом выросло на 80%», - сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

По ее словам, для повышения интенсивности развития сферы его необходимо вынести в отдельное направление. Также необходимо создать нормативное регулирование деятельности: сформулировать единые требования к глэмпингам и их размещению.

Сейчас в Подмосковье приступят к разработке электронных сервисов для глэмпинга и размещения их на Инвестпортале и «Госуслугах».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале опубликована афиша новогодних праздников, которая пополняется каждый день.

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