Предложений по глэмпингу в Подмосковье стало на 80% больше за год
Подмосковье является лидером России по количеству предложений в сфере глэмпинга. Так, за год показатели в этой сфере выросли в Московской области на 80%.
«На сегодняшний день в Подмосковье доступно 74 объекта, работающих в этом формате - количество предложений по сравнению с прошлым годом выросло на 80%», - сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.
По ее словам, для повышения интенсивности развития сферы его необходимо вынести в отдельное направление. Также необходимо создать нормативное регулирование деятельности: сформулировать единые требования к глэмпингам и их размещению.
Сейчас в Подмосковье приступят к разработке электронных сервисов для глэмпинга и размещения их на Инвестпортале и «Госуслугах».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале опубликована афиша новогодних праздников, которая пополняется каждый день.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».