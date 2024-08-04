Празднование Дня ВДВ прошло в парке имени Талалихина в Подольске

На аэродроме «Волосово» в городском округе Чехов организовали фестиваль авиационных видов спорта ко дню празднования 94-й годовщины образования воздушно-десантных войск. Мероприятие собрало более 2000 участников.

Центром военно-патриотического праздника стал аэродром «Волосово» в Чехове. Более 2000 человек собрались там на День ВДВ 2 августа. Организовали мероприятие представители «Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России» города Москвы. Открыло торжественную церемонию фестиваля поздравление главы городского округа Чехов Михаила Собакина.

«В авангарде всех событий были десантники и на первый взгляд поставлена перед ними неисполнимая задача, она всегда исполнялась. Так и сегодня наши десантники, наши земляки, наши братья, отцы, находятся на территории специальной военной операции и также исполняют свой воинский долг, поставленный перед ними нашим верховным главнокомандующим», - сказал Михаил Собакин.

Аэродром построили в 1941 году. Над ним трудились 3000 военнопленных три месяца. Здесь готовили летчиков и парашютистов. Космонавт и дважды Герой Советского Союза Светлана Савицкая, знаменитый партизан Николай Кузнецов - эти и другие выдающиеся военные обучались на аэродроме «Волосово».

«Именно все советское время мы готовили по 1200 человек для военно- воздушных десантных войск, каждый год, десантников. А сейчас, кстати, мы готовим 1000 человек каждый год, 1020 юнармейцев, которые делают по три прыжка это такая программа московской „ЮНАРМИИ“ в городе Москва», - отметил исполняющий обязанности председателя регионального отделения «Добровольного общества содействия армии, авиации и флота России» города Москвы Игорь Мельниченко.

Высокая облачность помещала провести парашютную программу, однако утром до начала фестиваля попробовали свои навыки в прыжках 60 юных парашютистов из патриотических клубов Донбасса.

«Когда прыгаешь, конечно же страшно. Первый раз всегда страшно, ну а после приземления уже чувствуешь эйфорию, что вот ты сделал это и не зря», - рассказал десантник Василий Иванов.

Собравшиеся стреляли из пневматического оружия, проверяли свою меткость в спортивном метании ножа, учились оказывать первую медицинскую помощь. Также все желающие посетили выставку образцов военной техники. На интерактивной площадке с помощью симулятора присутствующие отрабатывали навыки пилотирования по системе управления дроном. Праздник сопровождался концертом патриотической музыки.

День ВДВ в России - это праздник национальной гордости, он напоминает гражданам о важности единства, патриотизма и уважения к тем, кто ежедневно стоит на страже мира и безопасности.

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