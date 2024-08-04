04 августа 2024, 22:03

Празднование Дня ВДВ прошло в парке имени Талалихина в Подольске

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В городском округе Подольск состоялся праздник в честь 94-й годовщины образования воздушно-десантных войск. Мероприятие прошло 2 августа в парке имени Виктора Талалихина. Каждый желающий смог поучаствовать в сборке-разборке автомата, попробовать свои силы в укладке парашюта.

По случаю празднования 94-й годовщины Дня военно-десантных войск 2 августа в парке имени Виктора Талалихина в Подольске собрались ветераны-участники различных локальных боевых действий, представители муниципалитета, депутаты и жители города.

Так, будущий защитник Родины трехлетний Владислав самостоятельно возложил цветы к мемориалу воинам-интернационалистам. Поколения сменяют друг друга, а память о воинах живет вечно.

На празднование пришел и офицер в запасе Юрий. Военный служил в вооруженных силах 25 лет. Командуя взводом при выполнении боевых задач на Северном Кавказе, Юрий получил свою первую медаль за отвагу. Ему было 24 года. Сейчас он кавалер трех орденов Мужества.

Для гостей праздника в парке Виктора Талалихина подготовили программу: на сцене выступали коллективы, пели песни на военную тему, вспоминали, где и как десантники отстаивали интересы нашей страны, тренировались в сборке и разборке автоматического оружия и укладке парашюта.

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Подольск Парки ВДВ
04 августа 2024, 23:21
Фестиваль авиационных видов спорта провели на аэродроме «Волосово» в Чехове
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На аэродроме «Волосово» в городском округе Чехов организовали фестиваль авиационных видов спорта ко дню празднования 94-й годовщины образования воздушно-десантных войск. Мероприятие собрало более 2000 участников.

Центром военно-патриотического праздника стал аэродром «Волосово» в Чехове. Более 2000 человек собрались там на День ВДВ 2 августа. Организовали мероприятие представители «Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России» города Москвы. Открыло торжественную церемонию фестиваля поздравление главы городского округа Чехов Михаила Собакина.

«В авангарде всех событий были десантники и на первый взгляд поставлена перед ними неисполнимая задача, она всегда исполнялась. Так и сегодня наши десантники, наши земляки, наши братья, отцы, находятся на территории специальной военной операции и также исполняют свой воинский долг, поставленный перед ними нашим верховным главнокомандующим», - сказал Михаил Собакин.

Аэродром построили в 1941 году. Над ним трудились 3000 военнопленных три месяца. Здесь готовили летчиков и парашютистов. Космонавт и дважды Герой Советского Союза Светлана Савицкая, знаменитый партизан Николай Кузнецов - эти и другие выдающиеся военные обучались на аэродроме «Волосово».

«Именно все советское время мы готовили по 1200 человек для военно- воздушных десантных войск, каждый год, десантников. А сейчас, кстати, мы готовим 1000 человек каждый год, 1020 юнармейцев, которые делают по три прыжка это такая программа московской „ЮНАРМИИ“ в городе Москва», - отметил исполняющий обязанности председателя регионального отделения «Добровольного общества содействия армии, авиации и флота России» города Москвы Игорь Мельниченко.

Высокая облачность помещала провести парашютную программу, однако утром до начала фестиваля попробовали свои навыки в прыжках 60 юных парашютистов из патриотических клубов Донбасса.

«Когда прыгаешь, конечно же страшно. Первый раз всегда страшно, ну а после приземления уже чувствуешь эйфорию, что вот ты сделал это и не зря», - рассказал десантник Василий Иванов.

Собравшиеся стреляли из пневматического оружия, проверяли свою меткость в спортивном метании ножа, учились оказывать первую медицинскую помощь. Также все желающие посетили выставку образцов военной техники. На интерактивной площадке с помощью симулятора присутствующие отрабатывали навыки пилотирования по системе управления дроном. Праздник сопровождался концертом патриотической музыки.

День ВДВ в России - это праздник национальной гордости, он напоминает гражданам о важности единства, патриотизма и уважения к тем, кто ежедневно стоит на страже мира и безопасности.

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Чехов ВДВ
04 августа 2024, 22:23
Глава Чехова Михаил Собакин поздравил ветеранов и жителей с Днем ВДВ
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С Днем воздушно-десантных войск поздравил военнослужащих запаса, ветеранов и горожан глава городского округа Чехов Михаил Собакин. Присутствующие возложили цветы к монументу воинам-десантникам.

Чествование воинов-десантников прошло в Чехове 2 августа. Глава городского округа Михали Собакин поздравил ветеранов и горожан с праздником. А военнослужащие запаса традиционно возложили цветы к монументу.

«Бойцы ВДВ - это олицетворение мужества. Дети, подрастающее поколение на них равняются. Десантники! Поздравляю вас с праздником. Желаю вам добра, мира, всего самого доброго и вашим близким! Чтобы поставленные цели были исполнены», - пожелал Михаил Собакин.

Великая Отечественная война, Афганистан, Чечня, Сирия, Ливия, Судан, Украина - 2 августа почтили память всех, не вернувшихся с полей сражений. Сейчас в зоне специальной военной операции бойцы ВДВ демонстрируют героизм и отвагу.

«В этот знаменательный день. Мы отдаем дань памяти каждому солдату. Этот день знаменует победу! Первую высадку Котельникова с крыла самолета АН-2 2 августа 1930 года. И победу в Великой Отечественной войне», - сказал десантник Родион Каримов.

Ветераны боевых действий и те, кто уже прошел срочную службу, по традиции встречаются с однополчанами, отдыхают и гуляют в парках. А действующие военнослужащие отмечают праздник на боевых постах по всей России.

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Праздники Ветераны Чехов ВДВ
04 августа 2024, 21:36
Ветераны из Раменского провели автопробег в честь 94-й годовщины ВДВ
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Ежегодный автопробег в честь 94-й годовщины ВДВ организовали ветераны «Боевого братства» городского округа Раменское 2 августа. Он объединил ветеранов братства, представителей администрации, депутатов, ветеранов Совета ветеранов, кадетов и местных жителей. Участники посетили могилы военных.

Ветераны-участники «Боевого братства» провели ежегодный автопробег по случаю 94-й годовщины образования воздушно-десантных войск. Мероприятие состоялось в Раменском 2 августа. Автопробег стартовал из города, ветераны посетили могилы бойцов.

Среди них могила почетного гражданина города Раменское Владимира Финогеева, ветерана Великой Отечественной войны. Он был «сыном полка» 10-й воздушно-десантной бригады с 1943 по 1944 годы. Бойцы бригады проходили подготовку в Раменском районе, затем их отправили на Карельский фронт. При содействии Владимира Финогеева в раменских школах создали музеи боевой славы.

Участники автопробега почтили память кавалера двух орденов Мужества, капитана роты «ЗУБР» Подмосковного ОМОНа Владимира Золотухина. На мемориальной доске школы № 8 в Раменском увековечели его имя.

Ветераны склонили головы и у могил участников СВО.

«Наши земляки, наши боевые товарищи навсегда останутся в наших сердцах. Пока мы живы, мы с честью будем рассказывать молодежи об их подвигах, жизни и делах. Считаю, что связь поколений прерываться не должна. Мы будем делать все, что в наших силах, чтобы молодое поколение знало, что в Раменском округе жили достойные своего Отечества люди», - отметил десантник, участник Раменского отделения «Боевого Братства» Денис Сулимов.

Завершился автопробег в сквере имени генерал-лейтенанта Хасана Харазии. Там ежегодно проходит митинг «голубых беретов». Собравшиеся возложили цветы к мемориалам и почтили погибших десантников минутой молчания.

Отметим, что в Раменском во время Великой Отечественной войны формировались некоторые десантные части. Память о них жива до сих пор.

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Праздники Ветераны Раменское ВДВ
04 августа 2024, 19:46
Жители Уваровки в Можайске отметили 155-й день рождения поселка
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Перед домом культуры в поселке Уваровка городского округа Можайск 3 августа состоялось празднование 155-го дня рождения поселка. Грамотами, благодарственными письмами и подарками наградили трудовые коллективы, активистов и волонтеров поселка, а также игроков молодежной футбольной команды.

Жители Уваровки и соседних поселков и деревень 3 августа на площади перед домом культуры отметили 155 лет со дня основания этого крупного населенного пункта Можайского городского округа.

Дети посетили призовой тир, покатались на детских джипах-электромобилях, попрыгали на большом спортивном батуте, поиграли в различные игры, полакомились сладкой ватой и поп-корном. Жители могли заглянуть в сувенирные лавки, заказать шашлык, купить картофель фри и вареную кукурузу. Волонтеры, учащиеся Уваровской школы, раздавали всем желающим флажки и белые шары с надписью «Я люблю Уваровку». На площади организовали веселые конкурсы, танцы, игры с призами для детей. Здесь же прошли мастер-классы по изобразительному и декоративно-прикладному искусству.

Под открытым небом состоялся праздничный концерт. Посмотреть выступление творческих коллективов Можайского городского округа приехали несколько сотен зрителей: из Можайска, Поречья, Синичино и даже из дальних можайских деревень.

Фасад дома культуры Уваровки украсили большими портретами графа Алексея Сергеевича Уварова и его супруги Прасковьи Сергеевны. При содействии графов Уваровых в 1869 году во время строительства Смоленской железной дороги была заложена станция Уваровская. Позднее вокруг станции появились первые дома поселка.

Заместитель начальника Управления по работе с подведомственными территориями, начальник Уваровского территориального сектора администрации Раиса Голубева и депутат Московской областной Думы Татьяна Сердюкова торжественно поздравили всех уваровцев с праздником.

Трудовые коллективы и активистов поселка наградили грамотами главы Можайского городского округа и благодарственными письмами Управления образования и отраслей социальной сферы администрации. Также наградили и игроков молодежной футбольной команды Уваровки. Ребята прославили поселок во многих спортивных состязаниях и чемпионатах. Особо отметили благодарственными письмами и подарками добровольцев, помогающих вязать маскировочные сети, делающих окопные свечи, собирающих гуманитарную помощь бойцам СВО.

«Искренне благодарю уваровцев за ощутимую помощь нашим ребятам, находящимся в зоне СВО и, конечно, низко кланяюсь матерям и женам наших защитников. Желаю скорейшей победы и возвращения ребят в наш славный, трудовой и героический поселок Уваровку», - сказала Татьяна Сердюкова.

В этот день на праздник приехали и семьи военнослужащих специальной военной операции. Мать одного из бойцов из деревни Шохово привезла на мероприятие внучку Арину и ее двоюродных сестер. Отец девочки на войне с осени 2022 года. В их доме в конце прошлого года произошел пожар.

«Мы очень благодарны нашим властям за оперативную помощь в такой беде: дом отремонтировали, накрыли крышу, подняли веранду, газовщики дали новую газовую плиту. До сих пор нам ощутимо помогают, вот почему мы сегодня можем от души радоваться празднику, гулять и веселиться. Спасибо всем», - поделилась родственница бойца.

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Праздники Ветераны Раменское ВДВ

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