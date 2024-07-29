29 июля 2024, 10:43

Празднование Дня города в Дубне завершили концертом симфонического оркестра

Пресс-служба Администрации городского округа Дубна
Читайте нас в: Google Новости

Городскому округу Дубна исполнилось 68 лет. В субботу и в воскресенье для гостей и жителей подготовили насыщенную программу: «Городок здоровья», костюмированный парад и концерт. Завершилось празднование выступлением симфонического оркестра.

Утром в парке семейного отдыха и в сквере ветеранов открылся «Городок здоровья». Все желающие могли проконсультироваться у терапевта, стоматолога, кардиолога, гинеколога и онколога. Дубненская городская больница организовала лотерею и разыграла мячи, гантели, четыре велосипеда, два самоката и два скейтборда.

Родители и дети приняли участие в параде «О! Карнавал». Шествие с ростовыми куклами прошло от ротонды на набережной до Молодежной поляны. Там всех гостей встретил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров. Он поздравил жителей и вручил призы за лучшие костюмы. Все получили бесплатное мороженое.

На протяжении дня для детей работали игровые зоны с батутами и аттракционами, анимация и фотозона. Праздник для малышей завершился пенной вечеринкой. Спортсмены играли в пляжный волейбол и занимались йогой, принимали участие в мастер-классах по самбо, карате, гимнастике и воркауту. В скейт-парке молодые люди приняли участие в баттле по брейк-дансу между командами Дубны и Дмитрова.

Ученые из института ядерных исследований провели цикл лекций о том, как заполнить клетки таблицы Менделеева с умом, что такое мультиэнергетическая компьютерная томография и почему NICA - назад в будущее. Одновременно с поучительной программой на празднике гости могли почувствовать себя художником: преподаватель студии «Палитра» научила желающих рисовать граффити баллончиком с краской. Дубненский механический завод имени Федорова угощал всех попкорном.

Празднование дня рождения в субботу завершили выступлением солиста Дубненского симфонического оркестра Игоря Балашова. Леша Свик исполнил танцевальные хиты. Команды Троицкого снаряжательного завода из Сергиева Посада и студия пиродизайна «Аватар» из Москвы показали шоу фейерверков. Салют сопровождали барабаны Top Beat на набережной Волги и на волжском мосту, откуда открылся красивый вид.

На следующий день празднование Дня города закрыл Дубненский симфонический оркестр. Музыканты исполнили произведения классиков - Вивальди и Пьяцоллы.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360»

Семья Наукоград Дубна
29 июля 2024, 10:03
Качество содержания жилых домов проверили в Солнечногорске
Источник фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
Читайте нас в: Google Новости
Состояние многоквартирных домов, благоустройство дворов и содержание мусорных площадок проверили в Солнечногорске. Заместитель председателя правительства Подмосковья, глава министерства по государственному жилищному надзору Владислав Мурашов посетил округ вместе с сотрудниками профильных ведомств.

По словам министра, за месяц в Солнечногорске на 60% сократилось количество жалоб на навалы мусора. При этом все еще наблюдается нехватка кадров и необходимость модернизации контейнерных площадок.

«Администрации дано поручение уделить этому вопросу особое внимание. С главой пришли к пониманию, уверен, результат увидим уже в ближайшее время», - сообщил Мурашов.

Жители округа пообщались с представителями министерства и задали все волнующие вопросы. Они рассказали о проблемах в сфере содержания жилых домов и детских площадок.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск Ремонтные работы
29 июля 2024, 09:41
Пробки в Подмосковье оценили в 5 баллов утром 29 июля
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Свыше миллиона машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 29 июля. Это на 1,1% меньше среднего значения прошлого месяца. Пробки оценили в пять баллов.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, движение затруднено на Ярославском, Варшавском, Калужском, Боровском, Волковском, Носовихинском, Каширском, Ленинградском и Щелковском шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть особо внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать скоростной режим и отказаться от резких маневров.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360.

Пробки Дороги
29 июля 2024, 09:40
Первый класс пожарной опасности установили в Подмосковье до 31 июля
Комитет лесного хозяйства Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Первый и второй классы пожарной опасности ожидаются в Подмосковье в ближайшие дни. Об этом сообщил Комитет лесного хозяйства Московской области.

29 июля на большей части территории Московской области ожидается первый класс пожарной опасности, в Сергиево-Посадском лесничестве - второй класс пожарной опасности.

30 июля на большей части территории Московской области ожидается первый класс пожарной опасности, в Луховицком лесничестве - второй класс пожарной опасности.

31 июля на большей части территории Московской области ожидается первый класс пожарной опасности, в Луховицком, Ступинском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» - второй класс пожарной опасности.

В ближайшие дни синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, возможны дожди.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги
29 июля 2024, 09:31
Более 40 экскурсий посетили участники «Активного долголетия» в Химках с июня
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
Этим летом участники клуба «Активное долголетие» в Химках посетили уже более 40 выездных экскурсий. Они побывали на выставке-форуме «Россия», Патриарших прудах, Северном речном вокзале, Химкинском и Клязьминском водохранилищах и в других интересных местах.

Во время экскурсий пенсионеры посещают достопримечательности Москвы, Химок и соседних муниципалитетов. Расписание мероприятий можно найти на сайте проекта в разделе «Активности» или в мобильном приложении «Соцуслуги». Также уточнить информацию можно в Комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Химкинский» по телефону: 8 (495) 572-25-33 или в клубе «Активное долголетие» по телефону: 8 (495) 572-65-14.

«Программа экскурсионных маршрутов разнообразна. Два раза в неделю доступны речные прогулки на теплоходе „Доброфлот“. Кроме того, Министерство туризма Московской области организует дополнительные экскурсии», - рассказала лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова.

Напомним, клуб «Активное долголетие» работает в Химках по адресу: улица Кирова, строение 24. Этот проект стартовал в 2019 году по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Благодаря этой инициативе каждый год свыше девяти тысяч пожилых людей посещают мастер-классы, концерты, экскурсии, спортивные соревнования и другие мероприятия.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Экскурсии Активное долголетие

Новости по теме