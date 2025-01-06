06 января 2025, 17:20

«Праздники без проблем с пищеварением». Полезные пищевые привычки назвали в Подмосковье

Медиасток.рф
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В новогодние праздники обильные трапезы могут стать серьезным испытанием для пищеварения. Гастроэнтеролог Московского областного центра охраны материнства и детства Татьяна Павлова поделилась рекомендациями, чтобы избежать дискомфорта.

«Прежде всего, важно соблюдать умеренность. Даже самые вкусные блюда лучше пробовать небольшими порциями, чтобы не перегружать желудок. Отдавайте предпочтение легким закускам, овощам и зелени, которые способствуют пищеварению. Не забывайте о питьевом режиме. Вода помогает справляться с тяжелой пищей, но избегайте газированных напитков и алкоголя в больших количествах - они могут усилить чувство тяжести», - рассказала Павлова.

Врач посоветовал ограничиться небольшим количеством десертов и отдавать предпочтение натуральным фруктам. Также важно делать перерывы между приемами пищи - это позволит организму отдохнуть и усвоить поступившую пищу.

После праздничного ужина Павлова порекомендовала не ложиться спать сразу - небольшая прогулка или спокойная активность помогут организму быстрее переварить еду. В случае дискомфорта следует использовать травяные чаи с мятой или ромашкой, а также ферментные препараты, но только по рекомендации врача.

Праздники Здравоохранение
06 января 2025, 16:08
Комлесхоз Подмосковья напомнил о штрафах за незаконную рубку деревьев
Комитет лесного хозяйства Московской области
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Лесная охрана Московской области продолжает патрулировать природные территории в праздники. Инспекторы пресекают правонарушения в сфере охраны лесов, а также обеспечивают устойчивое использование природных ресурсов.

Жителям и гостям Московской области напоминают, что за нарушения лесного законодательства следует административная и уголовная ответственность.

Так , за ущерб на сумму менее пяти тысяч рублей предусмотрен штраф до четырех тысяч рублей. Если ущерб превышает пять тысяч рублей, заводится уголовное дело.

За самозахват лесных участков также предусмотрены штрафы от 50 до 300 тысяч рублей. Нарушение правил санитарной безопасности в лесах влечет за собой штрафы от пяти до 500 тысяч рублей.

Напомним, статьей 100 Лесного кодекса России также предусмотрено возмещение вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам.

Праздники Здравоохранение
06 января 2025, 15:19
Благочинный Можайского церковного округа поздравил жителей с Рождеством Христовым
Пресс-служба администрации Можайского округа
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Накануне одного из самых светлых и почитаемых праздников — Рождества Христова — Благочинный Можайского церковного округа, настоятель Никольского собора священник Иоанн Лобода обратился к православным верующим с теплыми словами. Он напомнил о значении этого великого дня, который наполняет сердца людей радостью, светом и надеждой, и призвал всех открыть свои души для добрых дел и любви.

Ново-Никольский собор, являющийся центральным храмом и настоящей жемчужиной Можайской земли, готовится к праздничным богослужениям. Этот величественный храм, ровесник Бородинского сражения, неизменно привлекает внимание жителей и гостей округа своей историей, архитектурой и духовной значимостью.

«Пусть в наших семьях воцарится мир и спокойствие. Пусть наша земля будет окутана Любовью и Благодатью Божией. Поздравляю вас с праздником Рождества Христова. Мира, любви и здоровья всем вам. Храни вас Господь!», - отметил отец Иоанн в своем обращении.

В дни праздника в соборе пройдут торжественные службы. Так, 6 января в 17:00 начнется великое повечерие и всенощное бдение. В ночь на Рождество, 7 января, в 23:30 состоится главное богослужение - Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Верующие смогут принять участие в исповеди и ночной Литургии святого Иоанна Златоуста. Завершатся рождественские торжества 8 января утренней службой в 10:00.

Никольский собор приглашает всех верующих разделить радость праздника Рождества Христова, ощутить тепло молитвы и наполнить свои сердца светом Божьей любви.

Праздники Религия Можайск
06 января 2025, 14:09
Праздничные службы пройдут в рождественскую ночь в храмах Химок
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В городском округе Химки в ночь с 6 на 7 января состоятся Рождественские службы, которые пройдут во всех церквях и храмах города. Жителей и гостей приглашают посетить праздничные литургии, чтобы вместе встретить светлый праздник Рождества Христова.

Для участия в богослужениях можно посетить один из храмов округа, включая Богоявленский храм на улице Лавочкина, Петропавловский храм на Ленинском проспекте, Александро-Невский храм на Новокуркинском шоссе, а также множество других приходов, расположенных в разных микрорайонах и деревнях Химок. Каждый из храмов готов принять прихожан и создать атмосферу духовного единства и радости.

Помимо богослужений, в Химках к Рождеству подготовлена насыщенная праздничная программа. В парках культуры и отдыха имени Величко, Толстого, а также в парках «Подрезково», «Экоберег» и «Дубки» пройдут тематические мастер-классы, ярмарки и развлекательные мероприятия для всей семьи. Эти события подарят жителям и гостям города возможность ощутить атмосферу праздника, насладиться традициями и провести время в кругу близких.

Химки Религия Православное рождество
06 января 2025, 13:57
Благотворительная акция «Елка желаний» прошла в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В Химках вновь прошла благотворительная акция «Елка желаний», организованная в преддверии Нового года. К инициативе, направленной на исполнение мечт детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, присоединились депутаты городского округа — Юлия Мамай, Надежда Смирнова и Артур Каримов.

Артур Каримов рассказал, что выбрал шарик с номером 16, в котором было желание юной жительницы Химок Алены. Девочка мечтала о танцевальном коврике и музыкальной колонке.

«Конечно же, я обязательно исполню ее желание в ближайшее время», - поделился депутат.

Надежда Смирнова уже успела выполнить просьбу одной из участниц акции. Девочка попросила подарить ей куклу, и депутат с радостью осуществила эту мечту.

Юлия Мамай также приняла участие в акции и выбрала письмо мальчика Александра. «Он попросил ватрушку для катания с горки. Новый год - это время чудес, и я обязательно подарю ему этот подарок, ведь детские мечты должны сбываться», - отметила она.

«Елка желаний» - это всероссийский проект партии «Единая Россия», который позволяет дарить радость детям по всей стране. Акция продлится до конца февраля, и каждый желающий может стать частью этого доброго дела.

Химки Депутаты Общественные акции Новый год

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