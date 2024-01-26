26 января 2024, 10:24

Праздник в честь освобождения Ленинграда от блокады пройдет в Краснознаменске

Министерство культуры и туризма Московской области
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Посвященное 80-й годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады мероприятие «Память сильнее времени» пройдет в Краснознаменске 26 января.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, праздник пройдет на площади Ленина, дом 1, и начнется в 13:00.

Подробности можно узнать по телефону +7 (495) 590-23-45.

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Краснознаменск
26 января 2024, 11:14
Подмосковье вошло в число лидеров ЦФО по производству семенного картофеля
Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Более 60 тысяч тонн семенного картофеля производят в Подмосковье каждый год — регион входит в число лидеров Центрального федерального округа России по этому показателю. Аграрии уже начали подготовку клубней к весеннему севу.

«Семена из Московской области реализуются не только в нашем регионе. География поставок - от Калининграда до Дальнего Востока. В 2023 году семенного картофеля отечественной селекции высадили на 6% больше, чем в 2022 году», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

Лидирующими сортами отечественной селекции стали «Прайм», «Фламинго», «Кармен», «Варяг», «Садон». Из сортов иностранной селекции - «Гала».

В разработке новых сортов принимают участие «Дока-Генные Технологии», ЗАО «Озеры» и ФХ «СеДеК». В 2023 году они зарегистрировали еще шесть разновидностей картофеля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал разработать механизм сельхозипотеки.

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Сельское хозяйство
26 января 2024, 11:13
Подмосковье выиграло 9 медалей на всероссийских соревнованиях по скоростному спуску на санях
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Представители Московской области завоевали девять медалей на всероссийских соревнованиях по санному спорту. В копилке региона четыре золота, три серебра и две бронзы.

​Дуэт Виктории Демченко и Олеси Михайленко показал лучшее время сразу в двух дисциплинах: «двухместные сани» и «двухместные сани, спринт». Дарья Пересторонина и Мария Посельская заняли третье место в дисциплине «двухместные сани, спринт».

​Среди мужчин в дисциплине «одноместные сани, спринт» второе место занял Павел Репилов. Сборная Московской области также заняла второе место в эстафете.

​Всероссийский турнир по санному спорту «Кубок памяти Леонида Гарта» проходил с 24 по 25 января в Сочи. Мероприятие провели по федеральному проекту «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных соревнований для детей.

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Спортсмены
26 января 2024, 10:59
Свыше 100 тысяч жителей Подмосковья воспользовались разделом о кибербезопасности на «Госуслугах»
Unsplash
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Раздел о цифровой безопасности работает на региональном портале «Госуслуг» в Подмосковье. Им воспользовались более 100 тысяч раз.

Как рассказала глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник, раздел помогает жителям научиться противостоять киберугрозам. Из-за того, что мошенники постоянно обновляют схемы обмана, важно быть в курсе новостей.

«В онлайн-пространстве можно столкнуться с множеством опасностей. Жители Подмосковья могут научиться противостоять киберугрозам с помощью специального раздела на региональном портале. С начала года им воспользовались около четырех тысяч раз, а с момента запуска - более 100 тысяч», - сказала она.

В разделе жители могут пройти тест и определить свой уровень цифровых знаний, а также изучить правила безопасности в интернете. Воспользоваться им могут все желающие.

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Интернет Госуслуги
26 января 2024, 10:28
Более тысячи человек и 400 машин привлекли к уборке улиц Подмосковья после ночного снегопада
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Дорожные службы Московской области ликвидируют последствия ночного снегопада. В региональном Минтрансе уточнили, что на уборку улиц направили более тысячи людей и 400 машин.

«Во время ночного дежурства дорожные службы очистили порядка девяти тысяч километров дорог, чтобы обеспечить безопасный проезд транспорта в утренний час-пик. В настоящее время масштабные работы по очистке дорог от снега продолжаются», - сообщил заместитель председателя правительства - министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

По его словам, в первую очередь работы ведутся на опасных участках и дорогах с интенсивным движением. Отмечается, что прирост снежного покрова к утру составил три сантиметра. Осадки ожидаются и днем. По прогнозам синоптиков, температура воздуха составит -3 градуса.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о масштабах снежной уборки в Подмосковье этой зимой.

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Дороги Снегопад

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