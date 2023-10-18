Праздник «Уличный, вкусный, искусный» пройдет в парках Подмосковья в выходные

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Как рассказали в министерстве культуры и туризма Подмосковья, в Центральном парке Наро-Фоминска пройдет выставка работ местных художников, арт-встреча и лекции об искусстве. Дегустация горячих напитков и выставка-продажа продуктов, быстрых зарисовок и фотографий еды пройдет в Воскресенске, а в парке имени Степанова в Серпухове организуют пространства современного искусства и мастер-классы.

Гости парка «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде смогут посетить ярмарку мастеров и научиться рисовать, а в Кузьминском лесопарке в Котельниках пройдет лекция об уличном искусстве.

Танцевальный баттл проведут в Дрезненском парке в Орехово-Зуеве, а в «Пегасе» в Егорьевске пройдет флешмоб-пантомима.

Узнать подробнее о мероприятиях можно в соцсетях подмосковных парков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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