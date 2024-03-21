Праздник спорта для инвалидов «Первенство Триумфаторов» прошел в Подмосковье

«Очень хотелось устроить праздник для людей с инвалидностью и приурочить его как раз к этой дате, потому что она уникальная, важная. Я бы вообще каждый год делал такие праздники, это очень важно», - отметил Гундеров.

В «Первенстве Триумфаторов» приняли участие около 50 колясочников из Подмосковья, были гости из Москвы и даже Белоруссии. Мероприятия с таким количеством колясочников проходят довольно редко. Участники соревновались в настольном теннисе, дартсе, прошли мастер-классы по армрестлингу и паралимпийскому фехтованию, настольные игры.

Подготовка любого мероприятия для людей с инвалидностью достаточно сложна и нуждается в поддержке, добавил Игорь Гундеров. «Колеснице» традиционно помогают областные министерства: соцразвития (обеспечивает специализированный транспорт), физкультуры и спорта, информационных и социальных коммуникации, здравоохранения.

Ранее в Орехово-Зуевском округе состоялся семинар о трудоустройстве инвалидов.