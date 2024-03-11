Праздник с мастер-классами и аниматорами прошел к 8 Марта на набережной Сенежа в Солнечногорске

Читайте нас в:

Праздник начался с анимационной программы, где малыши встретились с любимыми сказочными персонажами. Для детей и взрослых провели розыгрыши, а также оборудовали фотозону, где каждый желающий мог сфотографироваться на память.

В рамках мероприятия прошли разнообразные мастер-классы, в том числе по рисованию и созданию ароматов. Самые юные жители округа сделали для мам и бабушек яркие весенние открытки.

Особым моментом праздника стало выступление шоу «Леди Винтаж», участницы которого - члены губернаторского проекта «Активное долголетие».

«В праздничный день каждая девушка, посетившая мероприятие, получила красивый букет цветов и открытку с пожеланиями», - рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Мероприятие завершилось концертом, где звучали музыкальные номера, стихи и поздравления в честь жительниц Солнечногорска.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с 8 Марта семью Героя России , который сейчас защищает страну на СВО.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».