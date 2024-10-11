Праздник посвящения в студенты прошел в колледже Волоколамска

Подготовку к посвящению молодые люди начали еще 1 сентября. Первокурсникам помогали студенты выпускных курсов - рассказывали о своих профессиях и делились секретами мастерства. Учащиеся подготовили к празднику творческие номера, в которых представляли свои специальности.

«Все ребята на курсе дружно сплотились с самого начала. Очень много готовились, репетировали. Использовали для этой цели любую возможность», - рассказала студентка первого курса Елизавета Поташова.

«Посвящаемым» нужно было доказать, что они достойны быть принятыми в студенческое братство. Студенты на сцене пели, танцевали и показывали разнообразные сценки. Например, студенты сельхозпроизводства исполнили песню о комбайнерах, ребята, изучающие правоохранительную деятельность, гонялись за преступниками, а будущие медсестры в танце спасали пациента.

В завершение первокурсники прошли обряд посвящения и принесли «Клятву студента», после чего получили символический ключ знаний от старшего поколения.

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