11 октября 2024, 14:32

Праздник посвящения в студенты прошел в колледже Волоколамска

Пресс-служба администрации Волоколамского городского округа
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Более 300 первокурсников Волоколамского филиала Красногорского колледжа посвятили в студенты. Праздник состоялся во дворце спорта «Лама».

Подготовку к посвящению молодые люди начали еще 1 сентября. Первокурсникам помогали студенты выпускных курсов - рассказывали о своих профессиях и делились секретами мастерства. Учащиеся подготовили к празднику творческие номера, в которых представляли свои специальности.

«Все ребята на курсе дружно сплотились с самого начала. Очень много готовились, репетировали. Использовали для этой цели любую возможность», - рассказала студентка первого курса Елизавета Поташова.

«Посвящаемым» нужно было доказать, что они достойны быть принятыми в студенческое братство. Студенты на сцене пели, танцевали и показывали разнообразные сценки. Например, студенты сельхозпроизводства исполнили песню о комбайнерах, ребята, изучающие правоохранительную деятельность, гонялись за преступниками, а будущие медсестры в танце спасали пациента.

В завершение первокурсники прошли обряд посвящения и принесли «Клятву студента», после чего получили символический ключ знаний от старшего поколения.

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Студенты Волоколамск Образование
11 октября 2024, 14:57
Около 18 километров тепловых сетей заменили в Подольске
Пресс-служба администрации городского округа Подольск
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Масштабный ремонт теплосетей продолжается в Подольске. За лето специалисты уложили 18 километров новых трасс.

В теплые месяцы года в городе также заменили ряд коммуникаций, установив на проблемные многоквартирные дома индивидуальные тепловые пункты. Продолжился и капитальный ремонт зданий.

Работы по замене тепловых сетей не повлияют на запуск отопления, поскольку подача тепла будет проводиться по проверенным старым трубам, уже подготовленным к сезону.

Все котельные Подольска уже запущены. Отопление в домах городского округа включают поэтапно. Единые автоматизированные комплексы ИТП в домах регулируют поступление тепла в здание и обеспечивают его бесперебойную подачу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов проконтролировать подачу отопления в жилые дома и социальные объекты.

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Подольск Отопление Ремонтные работы
11 октября 2024, 14:37
Подмосковные спортсмены выиграли свыше 200 медалей на Кубке Москвы по грэпплингу
Всероссийская федерация грэпплинга
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Подмосковье выиграло свыше 200 медалей на Кубке Москвы по грэпплингу. Они получили 56 золотых, 69 серебряных и 86 бронзовых наград.

Подмосковье показало лучший результат на турнире в неофициальном зачете среди регионов России, суммарно завоевав 211 медалей. Их них 109 наград сборная получила в первый день соревнований, еще 102 - во второй.

Турнир прошел в Москве, в нем участвовали более тысяч спортсменов. Подмосковье представили жители Лыткарина, Протвина, Люберец, Домодедова, Красногорска и других муниципалитетов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
11 октября 2024, 14:34
Заседание Совета депутатов Богородского округа прошло в музее Ногинска
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Депутаты Богородского городского округа провели заседание по вопросам культуры в Музейно-выставочном центре Ногинска. Доклад представил заместитель главы Сергей Пастухов.

Встреча прошла в окружении раритетных, художественных, ископаемых, натуральных и неповторимых произведений как природы, так и рук человеческих.

Выставочный центр пользуется популярностью среди горожан. Экспонаты уникальны и неповторимы, и в этом убедились народные избранники. Сотрудники провели почетных гостей по залам и рассказали про различные коллекции доисторических времен и современности.

В выставочном центре функционируют как постоянные экспозиции, так и временные. Например, есть залы археологии и геологии, природы, исторические залы, где собраны материалы из прошлого Богородского края, а также представлена современная выставка работ выпускников Ногинской детской художественной школы.

Депутатам рассказали, что музей шагает в ногу со временем, и они в этом убедились. Рядом с классическими экспонатами выставлены интегративные киоски, где каждый сможет ознакомиться с историей и содержанием исторических документов, предметов и изображений. Недавно музей приобрел оборудование для технического переоснащения: интерактивные терминалы и стол, профессиональный медиаплеер и дисплеи, лазерные проекторы, компьютеры и программное обеспечение. Депутаты также поразились объемной демонстрации фильма в 360 градусов об истории Богородской земли.

Заместитель главы Богородского округа Сергей Пастухов представил доклад после неофициальной части заседания. Он рассказал, что благодаря работе депутатского корпуса удалось многое сделать для развития культурной жизни муниципалитета. Сергей Пастухов выразил надежду на то, что эту область будут поддерживать и дальше.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Депутаты Богородский
11 октября 2024, 14:32
Студент из Дубны стал самым молодым членом Общественной палаты Подмосковья
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В городском округе Дубна студент вуза Матвей Малышев занял должность зампредседателя комиссии по делам молодежи и патриотическому воспитанию Общественной палаты Подмосковья. Первое заседание обновленного состава уже состоялось.

Студент четвертого курса факультета социальных и гуманитарных наук университета «Дубна» Матвей Малышев вступил в должность заместителя председателя комиссии по делам молодежи и патриотическому воспитанию Общественной палаты Подмосковья.

На первом заседании нового состава палаты традиционно присутствовал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он поздравил собравшихся с началом работы.

Напомним, Государственный университет «Дубна» основали в 1994 году. Вуз вошел в топ-100 заведений высшего образования России. Университет сотрудничает с крупными российскими компаниями военно-промышленного комплекса, IT-сектора, атомной и аэрокосмической отраслей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Молодежь Дубна

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