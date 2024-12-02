02 декабря 2024, 10:55

Праздник открытия зимнего сезона прошел в парке Талалихина в Подольске

Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Читайте нас в: Google Новости

Парк имени Виктора Талалихина стал центром мероприятий, посвященных открытию зимнего сезона. На праздник пришло более пяти тысяч жителей муниципалитета.

В парке царила предновогодняя атмосфера. Для посетителей играл оркестр Подольской филармонии. На территории открылся каток. Взрослые и дети участвовали в различных мастер-классах, пели и танцевали вместе со сказочными персонажами, писали письма Деду Морозу. В парке зажгли очаг, у которого можно было согреться и выпеть чаю с баранками. В этот день торжественно зажгли огни на новогодней елке.

В Детском парке культуры и отдыха в Климовске также открылась почта Деда Мороза. Для всех желающих провели мастер класс по рисованию «Зимний пейзаж». У теплого очага угощали чаем со сладостями, гостей парка развлекали сказочные герои. Коллектив Дома культуры имени 1 Мая подготовил концертно-развлекательную программу с участием Деда Мороза и Снегурочки.

Глава Подольска Григорий Артамонов рассказал, что для жителей муниципалитета подготовили в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» множество разнообразных интересных мероприятий и активностей. « Впереди нас ждет насыщенный сезон!» - пообещал руководитель муниципалитета.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Отдых Подольск Парки
02 декабря 2024, 10:52
Ребенка с аномальной опухолью челюсти спасли в  медцентре Рошаля
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Мальчик в возрасте девяти лет поступил в детский центр Рошаля с аномальной доброкачественной опухолью в области верхней челюсти.

Врачи выявили у мальчика цементому верхней челюсти - твердую опухоль, состоящую из тканей зуба. Это врожденная патология.

Врачи провели операцию и удалили новообразование вместе с зубом.

«В области вмешательства находится вторая ветка тройничного нерва, поэтому очень важно не нарушить контуры средней зоны лица. Наши врачи с этим успешно справились, чувствительность лица сохранена», - отметили в медучреждении.

Мальчик восстанавливается и сейчас находится в стационаре.

Больницы Врачи
02 декабря 2024, 10:34
Еще 230 медиков трудоустроились в Подмосковье по программе «Земский доктор»
Читайте нас в: Google Новости
В Московской области действуют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», которые помогают привлечь медиков на работу в сельскую местность. Участники получают единовременные выплаты: врачи — до 1,5 миллиона рублей, фельдшеры — до 750 тысяч рублей.

Наибольшее число специалистов в этом году трудоустроилось в больницы Одинцовского, Щелковского, Зарайского, Можайского и Шаховского округов.

«Благодаря программам „Земский доктор“ и „Земский фельдшер“, мы не только поддерживаем специалистов, трудоустраивающихся работать в сельскую местность, но и развиваем первичное звено в отдаленных территориях. Всего с начала года в наши медорганизации трудоустроилось 230 „земских докторов“ и „земских фельдшеров“», - сообщил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Напомним, в программе могут участвовать терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, врачи общей практики, онкологи, неврологи, рентгенологи и другие специалисты. Заявку можно подать через кадровую службу медучреждения. Более подробная информация о проекте и мерах поддержки доступна по ссылке.

Льготы Здравоохранение Врачи Медицина
02 декабря 2024, 10:05
Школьники из Дмитрова заняли 2 первых места на конференции юных биологов
Комитет лесного хозяйства Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Финальный этап областной конференции юных биологов и экологов прошел в Подмосковье. Школьники из Дмитрова заняли два первых места.

Как рассказали в региональном Комлесхозе, участниками встречи стали школьники из Дмитрова. Это Софья Крапивина, Виктория Хуснутдинова, Николь Ананьева, Кира Зубова из Подосинковской и Орудьевской школ.

Софья представила проект «Чужих пожаров не бывает!» , направленный на профилактику возгораний в лесу. По ее мнению, предотвратить беду легче, чем потом исправлять ее последствия.

Ученицы Орудьевской школы представили доклад «Семенная продуктивность некоторых видов семейства зонтичных (Apiaceae) в условиях ботанического сада МГУ». Их работа позволяет выявить успешность развития растений.

«По итогам работы секций обе наших работы заняли почетные первые места. Поздравляем девочек с успешным выступлением на конференции! Желаем им дальнейших успехов и побед в области экологии и биологии», - сказала помощник участкового лесничего Дмитровского филиала ГКУ МО «Мособллес» Анастасия Кнутарева.

Школы Дмитров
02 декабря 2024, 10:01
Праздник открытия зимнего сезона прошел в парке в Жуковском
Пресс-служба администрации г.о. Жуковский
Читайте нас в: Google Новости
Зимний сезон начался 1 декабря в городском парке культуры и отдыха. Для жителей муниципалитета приготовили множество интересных мероприятий и активностей.

В день открытия в парке провели детскую анимационную программу и разнообразные мастер-классы. На территории работала ярмарка изделий народных промыслов. Открылась приемная и почта Деда Мороза, где дети и взрослые могут написать волшебнику о своих желаниях.

Изюминкой праздника стала театрализованная программа с участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей. На новогодней елке торжественно зажгли огни.

Глава городского округа Борис Аубакиров поздравил жителей с открытием сезона и пожелал успешного завершения года. «Пусть последний месяц 2024 года принесет только радостные моменты», - сказал руководитель муниципалитета.

Мероприятие проходило в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». Узнать о предстоящих мероприятиях жители Жуковского могут на странице парка культуры и отдыха в социальных сетях.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Отдых Жуковский Новый год

Новости по теме