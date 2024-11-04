Праздник осени провели для воспитанников детского сада в Лосино-Петровском

Цикл видеороликов «ДНК России» увидели ученики Биокомбинатовской школы. Там прошла патриотическая акция ко Дню народного единства.

Подобный формат для школьников проводят совместно с российским обществом «Знание».

Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями организовала просмотр роликов и обсуждение. Обучающиеся узнали о важности единства и согласия в нашем обществе.

«Такой просмотр фильмов о нашей родине важен и нужен. Дети узнают новые факты о России, погружаются в историю поистине великой страны. Это развивает кругозор и служит патриотическому воспитанию подрастающего поколения», - рассказала о цикле видеороликов «ДНК России» учитель Биокомбинатовской средней образовательной школы.

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