Праздник ко Дню соседей провели в микрорайоне Мальково в Наро-Фоминске

«Естественно, мы не могли прийти без подарка для наших маленьких гостей и принесли мороженое, которое дети очень любят. Соседи - это не просто люди, живущие рядом, а это еще и друзья! Живите все дружно и мирно, с праздником!» - поздравил жителей начальник Территориального управления Наро-Фоминск Евгений Клюшкин.

Концертную программу специально ко Дню соседей подготовили артисты из Центрального дома культуры «Звезда» города Наро-Фоминска. Праздник в микрорайоне Мальково стал прологом ко всему творческому сезону на открытом воздухе.

«От всего сердца поздравляю с этим прекрасным праздником. Мы стараемся, чтобы ваша жизнь была как можно краше, и чтобы наши музыкальные поздравления дарили улыбку и хорошее настроение», - отметил директор ЦДК «Звезда» Игорь Павицкий.

К началу осени отремонтируют 614 дворов Подмосковья - на это выделили 5,4 миллиона рублей. К августу благоустроят народные тропы, а к 15 июля завершится новый этап устранения ям на дорогах. Сроки огласили на заседании областного правительства с губернатором Андреем Воробьевым.

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