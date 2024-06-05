Праздник ко Дню соседей провели в микрорайоне Мальково в Наро-Фоминске
Разудалые русские народные песни и залихватские танцы в исполнении артистов и пустившихся в пляс местных жителей. В наро-фоминском микрорайоне Мальково отпраздновали Всемирный день соседей.
«Естественно, мы не могли прийти без подарка для наших маленьких гостей и принесли мороженое, которое дети очень любят. Соседи - это не просто люди, живущие рядом, а это еще и друзья! Живите все дружно и мирно, с праздником!» - поздравил жителей начальник Территориального управления Наро-Фоминск Евгений Клюшкин.
Концертную программу специально ко Дню соседей подготовили артисты из Центрального дома культуры «Звезда» города Наро-Фоминска. Праздник в микрорайоне Мальково стал прологом ко всему творческому сезону на открытом воздухе.
«От всего сердца поздравляю с этим прекрасным праздником. Мы стараемся, чтобы ваша жизнь была как можно краше, и чтобы наши музыкальные поздравления дарили улыбку и хорошее настроение», - отметил директор ЦДК «Звезда» Игорь Павицкий.
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