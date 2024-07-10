Праздник ко Дню соседа прошел в обновленном сквере в Воскресенске

День добрых соседей проходит в микрорайоне Лопатинский на протяжении 10 лет. Собственники выбирают ту территорию, которую благоустроили. В этом году праздник организовали в сквере «Вишневый сад».

«В этом году также у нас несколько дворов попали в программу комплексного благоустройства. В частности, на улице Андреса 48, 44. Первомайская, 19 уже близится к завершению, и вот мы выбрали день, чтобы отметить этот праздник», - рассказал руководитель фракции «Единая Россия» в совете депутатов городского округа Воскресенск Сергей Слепов.

Развлекательную программу для жителей подготовил театр ростовых кукол «Софит». Собственники рассказала, что теперь дружат не квартирами, а домами.

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