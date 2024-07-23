23 июля 2024, 14:03

Праздник Казанской иконы Божией Матери прошел в Балашихе

Пресс-служба администрации Балашихи
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Праздник Казанской иконы Божией Матери отметили на территории бывшей графской усадьбы в Балашихе. Здесь для прихожан организовали бесплатные угощения и концерт от артистов сельского центра культуры и досуга «Рассвет».

В бывшем имении графа Петра Румянцева-Задунайского Троицое-Кайнарджи в Балашихе собрались прихожане, представители администрации и депутаты Московской областной Думы.

«Так совпало, что сегодня не только день Казанской иконы Божией Матери, но еще 250 лет присоединения Крыма к России. И первый владелец этой усадьбы - Петр Румянцев был героем Русско-турецкой войны. Это историческое место, и мы стараемся помогать в восстановлении всего комплекса. В храме приведен в порядок свод, колонны в правом приделе. Также продолжаются работы по фундаменту», - рассказал депутат Московской областной Думы Тарас Ефимов.

Реставрация церкви ведется около 10 лет. Кровля уже отремонтирована, сейчас восстанавливают белокаменные цокольные колонны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте есть афиша мероприятий , которая пополняется каждый день.

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Балашиха
23 июля 2024, 14:27
Свыше 240 молодых людей из Подмосковья поедут на фестиваль «Таврида» в Крыму
Министерство информации и молодежной политики Московской области
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Молодежь из Подмосковья отправилась на фестиваль молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ», который пройдет в Крыму с 26 по 28 августа. Он состоится в бухте Капсель в Судаке. В этом году мероприятие посвятили культурному многообразию народов России.

Как рассказали в министерстве информации и молодежной политики Московской области, «Таврида» - это главное креативное мероприятие года в России. В этом году регион представит делегация более чем из 240 ребят, которые занимаются танцами, музыкой, живописью и многим другим. По словам главы министерства Екатерины Швелидзе, для участников проведут мастер-классы, концерты, демонстрации научных достижений, выставки работ современных художников и дизайнеров, премьеры кино и театральных постановок.

«Кроме этого, мы традиционно организовываем стенд Московской области, где будут представлены культурные и гастрономические достижения нашего любимого Подмосковья. Там наши друзья со всей России познакомятся с традициями региона и увезут с собой приятные воспоминания и сувениры», - добавила она.

Темой стенда региона в этом году стало «Подмосковье - это любовь». В программу включили лекции, мастер-классы и дегустации локальной продукции: сыров, коломенской пастилы, мороженного «Чистая линия» и других лакомств.

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Фестивали Студенты
23 июля 2024, 14:16
Женщины в мужском коллективе. Как работают инспекторы эконадзора в Подмосковье
Телеканал «360»
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Их работа опасна и непредсказуема. Ночные рейды, сплавы и поиски нарушителей — это лишь малая часть обязанностей инспекторов эконадзора Подмосковья. О тонкостях работы женщин не робкого десятка рассказали в Минэкологии Московской области.

Хранительницы природы Екатерина обожает теннис и приручает диких животных, Татьяна выращивает цветы, а Елена любит вязать. Женщины живут в Подмосковье, растят детей, следят за домом и заботятся о близких. Но они не просто домохозяйки. Их призвание - экологический надзор, работа опасная и непредсказуемая. Инспекторы следят за тем, чтобы жители Подмосковья дышали чистым воздухом.

Екатерина часто приезжает в приют для диких животных. У каждого зверя здесь непростая судьба. Это спасенные животные, чья жизнь когда-то буквально висела на волоске. Когда в приют поступают животные, Екатерина всегда готова прийти на помощь. Она не только ухаживает за малышами, но и следит за самыми опасными зверями.

Экологический надзор Работа экологического инспектора разнообразна и непредсказуема. Екатерина и Татьяна следят за тем, чтобы незаконные свалки, водовыпуски и загрязнения не наносили вреда природе.

Они участвуют в ночных рейдах, проверяют выбросы на предприятиях и выполняют другую важную работу. Однако, женщины не выходят в ночные рейды без мужчин.

«Бывали случаи нападения на инспекторов, в том числе, на меня. Одних девушек мы не отпускаем. Всегда с ними экипаж наших сотрудников, которые прошли службу в армии или в органах внутренних дел. За женщин мы спокойны, никому в обиду их не даем», - прокомментировал заместитель министра экологии и природопользования Московской области Вадим Воронцов.

Татьяна работает на Воскресенском цементном заводе, проверяя фильтры и системы обеспыливания. Екатерина - инспектор Министерства экологии и природопользования Московской области, находит и наказывает тех, кто вредит природе.

Женская работа в мужском коллективе Елена, единственная женщина-инспектор гостехнадзора в Московской области, проверяет самоходную технику, от тракторов до экскаваторов. Мужчины уважают и ценят ее знания и опыт. Елена находит время и для отдыха, проводя выходные в городском парке.

Женщины, работающие в системе экологического надзора, воплощают гармонию, чистоту и порядок. Они успешно справляются с нелегкими задачами, не уступая мужчинам, и привносят в мир красоту и заботу о природе. Работа на благо природы доставляет им радость, и они не готовы променять свою профессию ни на что другое.

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Минэкологии Подмосковья Экология
23 июля 2024, 14:06
Компания из Мытищ присоединилась к нацпроекту «Производительность труда»
Компания «Хелима Рус»
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Еще одним подмосковным участником национального проекта «Производительность труда» стала компания «Хелима Рус» из Мытищ. На предприятии прошло стартовое совещание с представителями Регионального центра компетенций Московской области.

Эксперты помогут компании без дополнительных затрат оптимизировать рабочие процессы на всех этапах, о чем рассказали в Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Компания «Хелима Рус» делает алюминиевый профиль и аксессуары для стеклопакетов. Для участия в нацпроекте выбрали линию дистанционного профиля для стеклопакетов, где будут внедрять методики и инструменты бережливого производства С помощью нацпроекта планируется на 12% увеличить эффективность работы сотрудников и на 10% уменьшить объем незавершенного производства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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Мытищи Нацпроекты
23 июля 2024, 14:02
Минэкологии Подмосковья напомнило о важности раздельного сбора отходов
Медиасток.рф
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Подмосковная молодежь активно участвует в экологических акциях и проектах. Школьники и студенты помогают расчищать берега рек, посещают экскурсии на комплексы переработки и учатся разделять отходы. О том, как в регионе развивается экологическое просвещение, рассказали в подмосковном Минэкологии.

Экологическое просвещение - одна из важных задач государства. Чтобы научить жителей разделять отходы и бережно относиться к природе, в Подмосковье регулярно проводят тематические акции и проекты. Так, в парке имени Лазутиной в Одинцове недавно состоялся Экофест - на нем торжественно открыли скамейку, полностью сделанную из переработанного пластика. Как отметил глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов, этот материал хорошо подается ремонту - его не нужно красить, а появившиеся царапины можно легко разгладить специальным утюжком.

Эко-фестиваль состоялся в Одинцове в четвертый раз. На него стараются привлечь как можно больше молодежь. По мнению заместителя министра экологии региона Вадима Воронцова, важно с детства объяснять жителям о важности раздельного сбора.

После участия в таких мероприятиях дети делятся полученной информацией с родителями, тем самым вовлекая в экологический образ жизни и взрослых.

Показать важность бережного отношения к природе помогают и экскурсии на комплексы переработки. Там ребятам показывают наглядно, что происходит с мусором после того, как он попадает в бак. Теперь его не закапывают, а тщательно сортируют.

Для еще большей мотивации перехода на экологичный образ жизни молодежь посещает особо охраняемые природные территории. В них можно увидеть своими глазами флору и фауну Подмосковья - рассмотреть растения, понаблюдать за птицами и отдохнуть у воды. Всего таких открытых заповедных уголков в регионе более 260.

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Минэкологии Подмосковья Экология Мусор

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