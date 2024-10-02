02 октября 2024, 18:28

Праздник к 102-летию Героя Советского Союза Дмитрия Каприна пройдет в Чехове

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На аэродроме Волосово городского округа Чехов Московского городского аэроклуба ДОСААФ состоится торжественный праздник, посвященный 102-й годовщине со Дня рождения Героя Советского Союза Дмитрия Каприна. Начало мероприятия запланировано на 14:00.

Дмитрий Каприн, командир эскадрильи 74-го гвардейского штурмового полка, оставил яркий след в истории, участвуя в значимых битвах Второй мировой войны. За проявленные мужество и героизм он был удостоен звания Героя Советского Союза.

В программе мероприятия предусмотрено торжественное возложение цветов к мемориальной доске героя, награждение курсантов военных училищ, совершивших первый прыжок в рамках программы «Суворовский десант», а также вручение удостоверений и значков парашютиста. Завершится праздник концертом с показательными выступлениями военнослужащих Воздушно-десантных войск России.

Вход на мероприятие свободный. Возрастное ограничение: 3+.

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Праздники Чехов
02 октября 2024, 18:46
Выдающихся педагогов наградили в Реутове в преддверии Дня учителя
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Награды вручили лучшим педагогам в преддверии Дня учителя в Реутове. Их поблагодарили за добросовестный труд и значительные заслуги.

Вручение наград прошло в местном молодежном культурно-досуговом центре. Учителей и работников сферы образования поздравили глава городского округа Реутов Филипп Науменко и председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

«Статус наукограда заставляет нас c особым вниманием подходить к теме обучения и подготовки кадров для науки и наукоемких производств. Без преувеличения могу сказать, что в нашем городе сформирован высококвалифицированный педагогический состав. Каждый третий преподаватель имеет высшую и первую квалификационные категории», - прокомментировал Филипп Науменко.

Звание «Почетный работник сферы образования РФ» присвоили Любови Боровковой, Ирине Евдокимовой, Наталье Исаевой и Ирине Кленовой. Еще 10 педагогов получили почетные грамоты Министерства просвещения и Московской областной думы.

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Награды Реутов Учителя
02 октября 2024, 18:34
Турнир по футболу в поддержку бойцов СВО прошел в Истре
Пресс-служба администрации г. о. Истра
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Соревнования состоялись в парке «Гучково» в Дедовске. В них приняли участие шесть команд округа.

Первое место заняла команда из Истры, остальные призовые места завоевали члены муниципальных общеобразовательных учреждений и клуб из Дедовска. Также участвовали сборные из сел Новопетровское и Павловская Слобода.

Каждый из участников является предпринимателем или представителем различных организаций муниципалитета. Они собрали и пожертвовали деньги фонду турнира, которые отправят в Центр поддержки участников СВО и членов их семей в Истре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки родных участников СВО.

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Спортсмены Истра Футбол
02 октября 2024, 18:30
Спортсмены из Одинцова победили на областных соревнованиях по бадминтону
Пресс-служба администрации Одинцовского г.о.
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Одинцовские спортсмены покорили престижные соревнования «Детская лига». Бадминтонисты стали победителями и призерами сразу двух престижных турниров.

Представители спортивной школы «Одинцово» выступили 28–29 сентября в Москве на соревнованиях в рамках первенства Московской области в Раменском округе. Об этом рассказал руководитель спортивной школы Владимир Леонтьев.

«На „Детской лиге“ в столице в категории девочек 2011–2012 годов рождения первое место заняла Нелли Крылова, а второе - Таисия Елисеева. В Раменском на областном первенстве по бадминтону среди мальчиков и девочек 2012–2014 годов рождения „серебро“ в парном разряде завоевали Платон Акулов и Максим Армасарь. „Бронзу“ в парном разряде у девушек взяли Дарья Малашенко и Ева Денщикова. В смешанном разряде третье место также досталось нашей спортсменке - Анна Стеценко завоевала его в паре с партнером из города Жуковский», - поделился Владимир Леонтьев.

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Одинцово Спортсмены
02 октября 2024, 18:28
Спортсмены из Чехова стали призерами областного турнира по рукопашному бою
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Команда «Победа» из Центра развития творчества детей и юношества городского округа Чехов добилась значительных успехов на турнире по армейскому рукопашному бою. Турнир был посвящен воинам-участникам СВО и собрал 370 спортсменов из 36 команд.

В возрастной группе 14-15 лет в абсолютной весовой категории победителем стал Иван Иванов, представляющий команду «Победа». Тимур Леснов завоевал серебряную медаль в категории 15 лет, в весе до 55 килограммов. Бронзовые медали также достались членам команды Денису Моисееву, Артему Леснову, Ивану Романову и Арсению Орлову.

Эти достижения подчеркивают высокий уровень подготовки и талант молодых спортсменов из Чехова, которые с честью представили свой округ на столь престижном соревновании.

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Спортсмены Чехов

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