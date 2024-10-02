Праздник к 102-летию Героя Советского Союза Дмитрия Каприна пройдет в Чехове

Дмитрий Каприн, командир эскадрильи 74-го гвардейского штурмового полка, оставил яркий след в истории, участвуя в значимых битвах Второй мировой войны. За проявленные мужество и героизм он был удостоен звания Героя Советского Союза.

В программе мероприятия предусмотрено торжественное возложение цветов к мемориальной доске героя, награждение курсантов военных училищ, совершивших первый прыжок в рамках программы «Суворовский десант», а также вручение удостоверений и значков парашютиста. Завершится праздник концертом с показательными выступлениями военнослужащих Воздушно-десантных войск России.

Вход на мероприятие свободный. Возрастное ограничение: 3+.

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