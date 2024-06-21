Праздник движения «Орлята России» прошел в Ногинске

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В рамках проекта «Умные каникулы» в школах Богородского округа проходят образовательные, спортивные и развлекательные программы. Во время праздника «Орлята России» состоялись выступления артистов Образцового хореографического ансамбля «Калинка» и вокального коллектива «Мечтатели». Праздничную программу подготовили и провели педагоги Центра образования для детей и взрослых.

«Орлята России» - это первая ступень «Движения Первых». Эти масштабные проекты объединяют миллионы детей, учителей и родителей. Частью общественного движения становятся и жители Богородского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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