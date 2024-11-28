Праздник домашних животных для особенных детей прошел в Мытищах

Устроили праздник для старшего поколения, особенных детей и их семей в филиале «Активного долголетия», расположенном в торговом центре «Июнь». Помимо шоу дрессированных собак, где питомцы удивляли ловкими трюками и актерским мастерством, гостей развлекали песнями под гитару и дискотекой под ритмы, знакомые с детства.

Главная цель мероприятия была достигнута быстро - улыбки и радостные глаза ребят, которые с удовольствием участвовали в викторинах, танцевали и играли в интерактивные игры стали самой главной наградой для организаторов и родителей. Ведь это не просто развлечения, это возможность пообщаться со сверстниками, получить положительные эмоции, новый опыт и впечатления.

Дополнили веселую атмосферу выставка ярких картин, которые нарисовали особенные дети специально для Дня домашних животных, и сладкие подарки для участников и гостей праздника.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».