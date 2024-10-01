Праздник для первоклассников провели в инженерной школе в Дмитрове

На торжественной церемонии первоклассники произнесли клятву. Также для детей организовали концерт на инженерную тематику.

На сцене продемонстрировали головоломки и тесты. Представители детского технопарка «Кванториум» организовали для ребят викторину и продемонстрировали, как управлять беспилотником.

«Сегодня у вас особенный день. Вы становитесь частью огромного сообщества нашей замечательной Инженерной школы. Мы все - и взрослые, и ваши одноклассники - очень рады видеть вас, первоклассники. Ведь именно вы станете самым первым полным выпуском нашей только что родившейся школы. Желаю вам, наши юные инженеры, совершить много открытий в стенах нашей родной Инженерной школы. Не бойтесь начинать!», - сказала директор школы Наталья Бражникова.

Отметим, что школа поддерживает отношения с технопарком «Кванториум». Такое сотрудничество поможет воспитать настоящих профессионалов будущего.

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