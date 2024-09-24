Праздник для пенсионеров провели в центре «Москворецкий» в Воскресенске

Мероприятие собрало представителей элегантного возраста, которые в уютной и непринужденной обстановке за чашечкой горячего чая обсудили осенние впечатления, поделились размышлениями о любви и красоте, а также насладились музыкальными выступлениями.

Гостей радовали своими концертными номерами Светлана Захарова, Зинаида Пашкова, Анатолий Вишня, Елена Чернышева, Нелли Корнева, Людмила Микитюк, хор «Русские узоры», Елена Григорьева, Тамара Сагирова и танцевальный коллектив «Калейдоскоп». Теплый и добрый вечер завершился традиционными танцами под любимые хиты, оставив у всех участников приятные воспоминания и заряд позитивных эмоций.

Следующая встреча «В гостях у Самоваровны» запланирована на октябрь. В городском округе Воскресенск для участников программы «Активное долголетие» предусмотрено множество различных активностей: спортивные занятия, культурные мероприятия, мастер-классы и многое другое, что позволяет старшему поколению вести активный и насыщенный образ жизни.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».