Праздник для детей с ОВЗ прошел во Дворце культуры «Чайка» в Лобне
Акция «Теплый Новый год» прошла в Лобне. Для детей с ограниченными возможностями здоровья провели праздник во Дворце культуры «Чайка».
Организаторами мероприятия стали педагоги из школы № 9. С приветственным словом перед гостями выступили директор образовательного комплекса Ирина Кырма и настоятель Спасского храма - протоиерей Михаил Трутнев.
Для детей провели интерактивную программу со сказочными героями. С Новым годом ребят поздравили Дед Мороз и Снегурочка. В конце праздника каждый ребенок получил сладкий подарок.
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