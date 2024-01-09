09 января 2024, 13:36

Праздник для детей с ОВЗ прошел во Дворце культуры «Чайка» в Лобне

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Акция «Теплый Новый год» прошла в Лобне. Для детей с ограниченными возможностями здоровья провели праздник во Дворце культуры «Чайка».

Организаторами мероприятия стали педагоги из школы № 9. С приветственным словом перед гостями выступили директор образовательного комплекса Ирина Кырма и настоятель Спасского храма - протоиерей Михаил Трутнев.

Для детей провели интерактивную программу со сказочными героями. С Новым годом ребят поздравили Дед Мороз и Снегурочка. В конце праздника каждый ребенок получил сладкий подарок.

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Праздники Дети Лобня Новый год
09 января 2024, 14:04
Подстанция для новой котельной заработала на улице 50 лет Октября в Клину
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Энергетики запустили в работу подстанцию для новой котельной в Клину. Объект мощностью 800 кВА находится на улице 50 лет Октября.

Новая котельная в Клину заработала в рамках концессии - всего в этом году по этой программе в округе построили шесть коммунальных объектов. Их общая присоединенная мощность составила 500 кВт.

Модернизация системы теплоснабжения в Клину по концессионному соглашению с территориальной теплоэнергетической компанией позволяет сократить потери тепла от источника к потребителю.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что подачу тепла восстановили в 69 пострадавших домах Климовска. Всего в работах задействовано 200 бригад. Около домов, куда тепло уже дошло, продолжают дежурить аварийные бригады.

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Клин Электричество
09 января 2024, 13:56
«Не решена стратегически». Губернатор поручил устранить проблему с электроснабжением в Чехове
Телеканал «360»
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Проблему с электроснабжением в Чехове в новогодние праздники удалось решить ситуативно, но этого мало — необходима модернизация системы электроснабжения в городском округе. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, комментируя доклад главы Чехова Михаила Собакина на заседании с зампредами.

Михаил Собакин доложил, что 3 января в городе произошло «пиковое отключение» электроснабжения примерно в 30 населенных пунктах. С этим удалось справиться вместе со специалистами Россетей. В Чехове открыли семь пунктов обогрева, организовали работу волонтеров по доставке жителей туда и подвозу воды к домам.

По мнению Андрея Воробьева , специальную программу по модернизации электроснабжения нужно разработать и в других городских округах Подмосковья.

«Проблема решена ситуативно, но стратегически - нет. Вам необходимо подготовить и предложить механизм - прошу зафиксировать в поручении - комплексной модернизации системы электроснабжения в Чехове. Если мы спотыкаемся зимой, то летом, когда у нас отдыхают кратно большее количество людей, чуда не произойдет», - подчеркнул губернатор.

Он добавил, что есть проблема и с водоснабжением - «насосы, вода», - что отражается в обращениях жителей.

Андрей Воробьев Отопление Чехов
09 января 2024, 13:40
Зоны с бесплатными горячими напитками появились в парках Подмосковья в морозные дни
Министерство благоустройства Московской области
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Теплые зоны, где можно согреться в морозные дни, обустроили для посетителей в парках Подмосковья. Там установили специальные площадки с очагами и газовыми горелками, а также скамейки с подушками и пледами.

Всего в парках обустроили 66 таких зон, а в 80 парках Подмосковья организовали локации с бесплатными горячими напитками в морозы.

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин отметил, что повышенное внимание также уделяется уборке снега на центральных аллеях в парках, детских и спортивных площадках.

Приоритетным направлением является и обеспечение безопасности зимних развлечений и аттракционов. Зимой техническое состояние горок и других объектов контролируют ежедневно. Помимо этого, на лыжных трассах оборудуют удобную навигацию, туалеты и теплые пункты проката.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Благоустройство
09 января 2024, 13:17
Энергетики восстановили наружное освещение возле Куровской больницы
Мособлэнерго
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Работники «Мособлэнерго» восстановили линию наружного освещения возле областной больницы в Куровском. Специалисты выполнили монтаж самонесущего изолированного провода линии наружного освещения, а также заменили 15 светильников и ламп.

Работы провели по программе губернатора Московской области по повышению уровня благоустройства территорий городских округов, а также в рамках взаимодействия «Мособлэнерго» с учреждениями здравоохранения и образования Подмосковья.

Напомним, ранее энергетики провели аварийно-восстановительные работы в двух деревнях Павлово-Посадского городского округа. Причиной отключения света в населенных пунктах стало повреждение кабельной линии.

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Электричество

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