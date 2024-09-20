Праздник для детей проведут в ДК «Красная поляна» в Лобне 21 сентября

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Для самых юных гостей будет организована интерактивная игровая программа, полная веселых конкурсов и танцевальных игр. Также дети смогут проявить свои художественные таланты в конкурсе рисунков на асфальте «Краски осени», победители которого получат призы.

Праздничное настроение поддержат концертные номера от детских творческих коллективов дома культуры. Для любителей творчества будут открыты тематические мастер-классы в «творческой мастерской», а также пленер «Осенняя фантазия» от руководителя студии «Мята» Ольги Бровченко.

Кроме того, гостей праздника ждут дополнительные развлечения: катание на электромобилях, прыжки на батуте, аквагрим и беспроигрышная лотерея.

Мероприятие пройдет на улице Спортивная 4. Начало в 11:00. Вход свободный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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