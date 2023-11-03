Праздник «День рождения Деда Мороза» пройдет во Фрязинском лесопарке

Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская проверила доступность автобусов для инвалидов в Красногорске

Уполномоченный по правам человека Подмосковья Ирина Фаевская и руководитель общественной организации инвалидов «Колесница» Игорь Гундеров посетили Красногорск, чтобы проверить доступность общественного транспорта для инвалидов. Они проехали на низкопольном автобусе по Речной улице и оценили состояние машин.

По словам Ирины Фаевской, проверку организовали после случая в Нахабине. Там инвалиду-колясочнику отказали в проезде на автобусе.

«Мы с Игорем Гундеровым проехали на автобусе, который оборудован пандусом и аппарелью, также есть специальная кнопка для связи с водителем. Но к сожалению, водитель, несмотря на то что прошел обучение, не смог обеспечить безопасность пассажиру внутри салона и предоставить систему крепления для кресла-коляски», - сказала она.

После случая в Нахабине Минтранс Подмосковья провел проверку, а водителю автобуса объявили выговор. Составу маршрута провели инструктаж о правилах перевозки пассажиров.

«Важно, чтобы человек с инвалидностью не только смог беспрепятственно попасть в автобус, но, и чтобы поездка была для него безопасной. Водитель должен помочь ему зайти и выйти из автобуса, а во время поездки колясочник должен быть надежно закреплен, без этого во время торможения инвалид может получить травму», - отметил Гундеров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты. Это новые меры поддержки для неработающих пенсионеров, многодетных с низким доходом и семей с детьми-инвалидами.

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