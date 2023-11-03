03 ноября 2023, 16:18

Праздник «День рождения Деда Мороза» пройдет во Фрязинском лесопарке

Министерство благоустройства Московской области
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Праздник «День рождения Деда Мороза» пройдет во Фрязинском лесопарке 18 ноября. Там пройдут квесты, акробатическое шоу и другие мероприятия.

Как рассказали в Министерстве благоустройства Подмосковья, в лесопарке проведут благотворительную акцию, театрализованный квест для детей, анимационную программу, акробатическое шоу и мастер-класс по созданию открыток.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

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Праздники Фрязино
03 ноября 2023, 17:15
Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская проверила доступность автобусов для инвалидов в Красногорске
Фотограф Александра Степанова
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Уполномоченный по правам человека Подмосковья Ирина Фаевская и руководитель общественной организации инвалидов «Колесница» Игорь Гундеров посетили Красногорск, чтобы проверить доступность общественного транспорта для инвалидов. Они проехали на низкопольном автобусе по Речной улице и оценили состояние машин.

По словам Ирины Фаевской, проверку организовали после случая в Нахабине. Там инвалиду-колясочнику отказали в проезде на автобусе.

«Мы с Игорем Гундеровым проехали на автобусе, который оборудован пандусом и аппарелью, также есть специальная кнопка для связи с водителем. Но к сожалению, водитель, несмотря на то что прошел обучение, не смог обеспечить безопасность пассажиру внутри салона и предоставить систему крепления для кресла-коляски», - сказала она.

После случая в Нахабине Минтранс Подмосковья провел проверку, а водителю автобуса объявили выговор. Составу маршрута провели инструктаж о правилах перевозки пассажиров.

«Важно, чтобы человек с инвалидностью не только смог беспрепятственно попасть в автобус, но, и чтобы поездка была для него безопасной. Водитель должен помочь ему зайти и выйти из автобуса, а во время поездки колясочник должен быть надежно закреплен, без этого во время торможения инвалид может получить травму», - отметил Гундеров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты. Это новые меры поддержки для неработающих пенсионеров, многодетных с низким доходом и семей с детьми-инвалидами.

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Автобусы Инвалиды
03 ноября 2023, 17:15
Сыроварня из Подольска представила продукцию на международном гастрономическом фестивале
Пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Частная сыроварня № 1 из Подольска представила свою продукцию на гастрономическом фестивале «Возрождаем традиции. Покров». Представители хозяйства привезли горгондзолу, камамбер, бри с трюфелем, гауду с грибами и многое другое.

Как рассказал глава Минсельхозпрода Подмосковья Владислав Мурашов, участие в фестивалях позволяет фермерам продвигать свою продукцию.

«Одним из каналов продвижения своей продукции у фермеров является участие в гастрономических конкурсах. В этом году подмосковные сельхозтоваропроизводители из Подольска представили широкий ассортимент твердых и мягких сыров в авторском исполнении», - сказал министр.

В этом году фестиваль собрал свыше 400 участников, более 200 наставников и 45 членов жюри. Дипломы и памятные подарки получил 171 конкурсант.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

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Сельское хозяйство
03 ноября 2023, 17:12
Предприятие в Щелкове повысит качество спутниковой связи после модернизации
Пресс-служба администрации городского округа Щелково
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Компания «Газпром космические системы» модернизирует инфраструктуру в Щелкове. Три новые мультисервисные платформы обеспечат высокое качество спутниковой связи.

Модернизация затронет и инфраструктуру в Хабаровске. Это обеспечит «бесшовную» связь от Роттердама в Нидерландах до Пуссана в Южной Корее, включая Северный морской путь.

Связь будут обеспечивать российские спутники «Ямал». Прошлым летом благодаря им рыбаки получили широкополосный доступ в интернет. Компания реализует этот проект совместно с Центром системы мониторинга рыболовства и связи.

Доступ в интернет обеспечивает круглосуточный мониторинг за местоположением судна, видеонаблюдение, передачу служебной информации. Воспользоваться связью для своих целей может и экипаж.

«Благодаря нашему щелковскому предприятию улучшаются условия для работы людей на всей территории нашей большой страны. Мы будем и дальше поддерживать и содействовать развитию таких масштабных проектов на территории округа», - сказал глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о пользе цифровизации госуслуг. По его словам, это позволило сократить число визитов в МФЦ региона.

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Щелково
03 ноября 2023, 16:56
Подмосковные спасатели оказали помощь пострадавшему в ДТП с участием двух грузовиков
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники поисково-спасательного поста 233-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» оказали помощь пострадавшему в ДТП с участием двух грузовиков. Инцидент произошел на федеральной автотрассе М-8 в Сергиевом Посаде 3 ноября.

Большегруз Sitrak и грузовик Volvo столкнулись на 91-м километре Ярославского шоссе. Водителя грузовика зажало в поврежденной кабине.

«Прибывшие на место аварии спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали из автомобиля 30-летнего водителя Volvo, правую ногу которого зажало передней панелью», - отметил старший смены Андрей Карасев.

Пострадавшего передали медикам. Мужчина не получил серьезных травм и отказался от госпитализации. Второй участник ДТП не пострадал.

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Спасатели ДТП

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