Праздник беременных прошел в перинатальном центре в Наро-Фоминске

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«Надо отметить, что молодые люди активно принимают участие в эксперименте. И самое приятное, что после такого непростого испытания 90% мужчин соглашаются на партнерские роды», - прокомментировал акушер-гинеколог Наро-Фоминского перинатального центра Александр Попов.

К животу крепятся датчики, которые передают электрические импульсы. На последнем уровне боль сопоставима с самыми сильными родовыми схватками.

В дальнейшем подобные эксперименты будут проводить не только в Наро-Фоминске, но и во всех округах Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о стандартизации стационаров в регионе. Он отметил, что обновление больниц позволяет добиваться хороших результатов в сфере здравоохранения.

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