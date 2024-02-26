Праздничный концерт в честь Дня защитника Отечества прошел в ДК «Чайка» в Лобне
Во дворце культуры «Чайка» состоялся концерт в честь Дня защитника Отечества. На мероприятии присутствовали участники специальной военной операции и их семьи, ветераны и члены общественных организаций.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел встречу с женами военнослужащих в зоне спецоперации и пообещал оказывать дальнейшую поддержку семьям бойцов из Балашихи.
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Гостей праздничного концерта со сцены поздравила глава городского округа Лобня Анна Кротова.
«Особое внимание - поддержке участников специальной военной операции. В Лобне ведется большая работа по сбору и доставке посылок для бойцов, а также по оказанию помощи семьям военнослужащих», - сказала глава Лобни Анна Кротова.
Одним из почетных гостей праздника стал руководитель «Боевого братства» Лобни. Пподполковник Григорий Добродеев- кадровый военный, ветеран Афганистана, кавалер ордена Красной Звезды. Более 30 лет он отдал пограничной службе.
«Это праздник моей жизни, я же был военным, значит, мой праздник - 23 февраля. Если мы не будем собираться, вспоминать вот это, значит, победы не будет, а победа будет за нами», - подчеркнул Григорий Добродеев.