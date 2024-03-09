Праздничный концерт в честь 8 Марта прошел в Наро-Фоминске

Увидеть праздничный концерт собрались женщины со всего округа. На мероприятии также побывала директор дома культуры «Апрелевка» Олеся Зайцева.

«Хочу выразить благодарность за прекрасный концерт творческому коллективу дома культуры „Звезда“ и Игорю Олеговичу. Этот концерт - настоящее вдохновение, пробуждение. Он был очень прекрасным и замечательным», - поделилась впечатлениями директор дома культуры «Апрелевка» Олеся Зайцева.

Глава округа Роман Шамнэ поздравил женщин с праздником и лично вручил им грамоты и подарки. Представительниц разных профессий наградили благодарственными грамотами. Среди них - педагоги и делопроизводители, работницы сферы услуг и сотрудницы администрации и территориальных управлений округа. А еще представительницы бизнеса и просто активные жительницы округа.

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