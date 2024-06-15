Праздничный концерт прошел в День России в Раменском округе
День России отпраздновали в Раменском округе концертной программой. Главной площадкой торжеств стал городской парк, где гостей встретили праздничным флешмобом.
Концерт «Просторы Родины» открыл программу мероприятий, собрав десятки зрителей. Лучшие творческие коллективы учреждений культуры выступили на сцене, а артисты вместе со зрителями исполнили гимн России.
Помимо концерта, на площадке «Лира» прошла акция «Привет, лети! Добро запусти», в рамках которой дети своими руками создавали открытки с поздравлениями для бойцов специальной военной операции.
Фотовыставка, викторина и мастер-классы стали дополнительными украшениями праздника. Жители и гости Раменского округа могли насладиться разнообразными мероприятиями и провести время с пользой.
Глава округа поздравил всех жителей с Днем России и пожелал им крепкого здоровья, благополучия и неиссякаемой энергии.
Праздник завершился ярким салютом, оставив у всех участников незабываемые впечатления.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей с Днем России. Он отметил, что именно люди - настоящая гордость региона и страны.
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