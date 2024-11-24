Праздничный концерт ко Дню матери прошел в Лосино-Петровском

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Праздничная программа началась уже в фойе Дома культуры Биокомбината, где была представлена выставка детских рисунков «Мама и цветы». Работы юных художников тронули сердца гостей и создали особую атмосферу тепла и уюта.

На мероприятии чествовали матерей, которые не только заботятся о своих семьях, но и активно участвуют в жизни округа, реализуя социально значимые проекты и оказывая поддержку тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Среди приглашённых были многодетные мамы и матери военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

Особое внимание на празднике было уделено семьям мобилизованных. Для них этот период особенно сложен, ведь их привычный уклад жизни изменился. Важно поддержать матерей, которые ждут возвращения своих сыновей со службы.

Самым активным матерям вручили благодарственные письма, цветы и подарки от главы округа Сергея Джеглава. А завершился вечер ярким концертом, который подготовили лучшие творческие коллективы округа. В программе прозвучали песни о маме, были представлены танцевальные номера с красочным оформлением, что вызвало бурные аплодисменты и радостные улыбки у всех гостей праздника.