26 ноября 2023, 23:19

Праздничный концерт ко Дню матери прошел в Чехове

Телеканал «360»
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Праздничный концерт, посвященный Дню матери, состоялся во дворце культуры в Чехове 24 ноября. Творческие коллективы ДК подготовили зрелищные постановки, танцевальные номера, а также душевные песни. Со сцены гостей поздравили представили администрации городского округа.

Ранее губернатор Московская область Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе.

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Заместитель главы администрации городского округа Чехов Евгений Градсков выступил с приветственной речью.

«Сколько у вас дома профессий, я вот так сейчас посидел, прикинул, очень много. Мама и учитель в семье, и медик, и повар, и клинер, и портниха, и все-все это мама и самое главное вы еще и хранительницы очага. Тех, кто создает семейный уют, заботу ведь все мы дети пока наши мамы живы. Счастья вам, здоровья и благополучия. С праздником!» - поздравил присутствующих Евгений Градсков Не обошлось и без церемонии награждения. Евгений Градсков и председатель совета депутатов Галина Козина торжественно вручили со сцены почетные грамоты и цветы многодетным матерям. Поздравляли коллег и сами виновницы торжества.

«Ну, конечно же, я хочу пожелать крепкого здоровья, жизнелюбия. И помнить, что господь бог с нами и все будет хорошо, он наш первый помощник», - поделилась многодетная мама Зинаида Гринева В этот вечер поздравления лились рекой не только со сцены. Маленькие гости мероприятия так же присоединились к чествованию своих мам. Завершил торжественную церемонию фееричный номер с рисованием на песке под аккомпанемент симфонического оркестра.

Чехов
26 ноября 2023, 23:59
Победителей выставки-конкурса «Воскресенская радуга» наградили в Воскресенске
Телеканал «360»
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Торжественное награждение победителей выставки-конкурса «Воскресенская радуга» состоялось в Воскресенске. Мероприятие прошло во дворце культуры «Юбилейный». Участие в нем принимали учащиеся художественных школ со всей Московской области.

У Елены и Александра есть весомые причины гордиться внучкой. В этом году ее работу выбрали для участия в областной выставке «Воскресенская радуга» и оценили по достоинству. Анастасия занимается живописью в детской школе искусств «Фламинго» три года и с любовью отзывается о своих преподавателях.

«Преподаватели у меня мне очень нравятся, как они обучают. Если что-то не понимаешь, они попытаются объяснить по-другому. Любую идею поддерживают», - рассказала лауреат выставки-конкурса «Воскресенская радуга» Анастасия Андросова.

Именно детская школа искусств «Фламинго» стоит у истоков создания конкурса «Воскресенская радуга». За годы проведения он вырос до областного уровня и стал хорошо известен за пределами округа. В этот раз на выставке можно было увидеть более 470 работ по живописи, скульптуре и декоративно-прикладному творчеству из 30 городских округов Подмосковья.

«Одна из целей, которая является важной, является создание условий для самореализации талантов, поэтому ваш труд очень важен и виден. Спасибо вам большое!» - подчеркнула заместитель главы администрации городского округа Воскресенск Ксения Архипова.

Выявить лучшие работы и определить среди них победителей было непросто. Однако рисунок Софьи Борисовой, по мнению жюри, единогласно завоевал Гран-при конкурса. Девочка учится живописи в детской школе искусств № 5 в Люберцах.

«У меня есть дома собака, и я ее очень люблю. Я решила изобразить ее в картине. Вот эта собака очень похожа на мою. Я хочу стать художником, либо стать архитектором», - поделилась Софья Борисова.

Отметим, что для художников важно развивать кругозор и уметь сравнивать свои работы с другими в любом возрасте. «Воскресенская радуга» - эта прекрасная возможность продемонстрировать мастерство учеников и мотивировать их на новые свершение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик.

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Воскресенск конкурсы
26 ноября 2023, 23:43
Предприятие «МолоПак» из Чехова полностью заместит импортную упаковку
Телеканал «360»
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Замена ушедшим с отечественного рынка иностранным компаниям-производителям асептической упаковки для жидких продуктов проявилась в городском округе Чехов. Компания «МолоПак» еще в 2012 году наладила изготовление российского аналога «ТетраПака», а сейчас готова к полному импортозамещению.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.

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Управляющий директор «МолоПак» Тимур Гущин рассказал, что на предприятии очень много делается детского питания.

«Мы очень много делаем детского питания. Вот новое оборудование пришло именно для этого цеха», - поделился Тимур Гущин.

Заменить выстроенные годами цепочки поставок сырья для производства асептической упаковки было очень непросто, но «МолоПаку» совместно с отечественными предприятиями деревообработки и химической индустрии это удалось.

«Мы имели стандартные поставки постоянных наших поставщиков, у которых не было никаких проблем. Когда они единовременно отказали в поставках, естественно, для нас это был вызов - найти в России компоненты, которые будут заменять импортные материалы. Мы долго искали, смотрели, заводами тестировали и на сегодня мы вышли на, что все материалы, которые мы сегодня используем, соответствуют всем международным стандартам как качества, так и гигиены», - подчеркнул Тимур Гущин.

Реализация импортозамещающего проекта стала возможной благодаря губернаторской программе Московской области «Земля за 1 рубль». Новое производство введут в эксплуатацию в первом квартале 2024 года. Оно создаст 120 новых рабочих мест.

«Сейчас у них на стадии строительство второго цеха, что как раз позволит нарастить производство в два раза. Потребность сейчас очень большая, с учетом санкций. Предыдущие поставщики ограничены в возможностях. Зато для нас это шанс для развития и для движения вперед!» - указал исполняющий полномочия главы городского округа Чехов Михаил Собакин.

Отметим, что долгосрочные планы развития предприятия направлены на запуск в производство новых форматов упаковки, которые крайне востребованы на российском рынке.

Чехов Заводы Импортозамещение
26 ноября 2023, 22:52
Юбилейный форум «Управдом» провели в Котельниках
Телеканал «360»
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Юбилейный форум «Управдом» состоялся в Котельниках. Мероприятие проводят уже 25 лет подряд. На этот раз за круглым столом собрались председатели советов многоквартирных домов и руководители профильных служб города. Они подвели итоги проделанной работы по газовой безопасности.

Глава Котельников Сергей Жигалкин рассказал, что в городском округе продолжаются работы по установке датчиков в частных и многоквартирных домах. Отдельное внимание уделяется проблемным квартирам.

«Есть у нас и такие, где мы ставим, где проживают так называемые асоциальные элементы. Газовая безопасность - мало того, что надо зайти, обслужить, иногда нам приходится перекрывать газ в таких квартирах и ставить заглушки. Соответственно, нужно ставить датчики с клапанами. Другой вопрос - замена газовой подводки. Большая работа была проведена, и в следующем году мы ее тоже продолжим. Будем устанавливать, менять газовую подводку. Там, где мы видим, что есть проблема - мы ее устраняем», - рассказал Сергей Жигалкин.

Еще одним важным вопросом, который обсудили, стало заключение договоров на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования с ООО «Мособлгазсервис».

Первый заместитель главы администрации Сергей Полевщиков указал, что сейчас Московская область переходит на новую унифицированную схему технического обслуживания газового оборудования.

«Услуга будет предоставляться „Мособлгаз“, в нашем контексте это будет касаемо „Мособлгазсервис“. Информирование жителей будет произведено в СМИ, а также информация будет размещена на стендах многоквартирных домов, и на официальном сайте „Мособлгазсервис“. Техническое обслуживание будет проводиться один раз в год в соответствии с графиками. Графики будут размещены на официальном сайте ресурсно-снабжающей организации „Мособлгазсервис“ до 20 декабря текущего года», - сообщил Сергей Полевщиков.

Отметим, что форум «Управдом» проходит каждый год. На нем обсуждают жилищно-коммунальные вопросы, которые касаются газа, отопления, капремонта, вывоза мусора и других тем, которые волнуют граждан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе.

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ЖКХ Котельники
26 ноября 2023, 22:30
Уроки компьютерной грамотности провели для участников «Активного долголетия» в Дмитрове
Телеканал «360»
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Очередная встреча клуба «Активное долголетие» состоялась на базе Дмитровской центральной межпоселенческой библиотеки. Пенсионеры учатся пользоваться сайтом госуслуг и осваивают компьютер.

Заместитель руководителя МАУ «МФЦ „Дмитровский“» Владимир Денис рассказал, что лицам старшего поколения достаточно трудно дается обучение.

«Но после того, как мы покажем и расскажем, они понимают, что в этом нет ничего страшного. Портал настроен максимально дружелюбно для пользователей, где все простым языком написано и показано. После наших занятий обычно у людей больше не возникает вопросов и зачастую получаем обратную связь, что все довольны и счастливы», - поделился Владимир Денис.

Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный также встретился с участниками проекта «Активное долголетие». Пенсионеры смогли задать интересующие вопросы, обратить внимание на необходимость дополнительных пандусов, обустройство безопасных переходов. Поночевный рассказал о новых зонах отдыха, а также узнал у жителей округа их мнение по поводу уже проведенного благоустройства территории.

«Мы не хотели летом, там много очень отдыхающих, загорающих. Мы поэтому летом не хотели закрывать весь курорт, чтобы люди отдохнули. Сейчас зимой пока там никто не отдыхает ведем работы. К весне, я думаю, что сделано будет очень красиво. Будут и качели тоже, и лавочки, и спортивная площадка, и детская площадка», - рассказал Илья Поночевный.

Клуб «Активное долголетие» на базе библиотеки действует в округе с 2021 года. Для участников представлен широкий выбор досуга. Ранее для пенсионеров проводился цикл встреч с психологом и психотерапевтом. Участникам рассказали, как побороть осеннюю хандру, а также научили справляться с усталостью.

Для любителей рукоделия состоялись мастер-классы по изготовлению брошей и сувениров. Кроме того, организованы клубы по интересам: культурно-досуговый «Ретро», любителей садоводов и огородников «Удачник». Также для желающих проводят встречи со священнослужителями, которые помогут изучить Библию.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье.

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Дмитров

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