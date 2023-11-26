Праздничный концерт ко Дню матери прошел в Чехове
Праздничный концерт, посвященный Дню матери, состоялся во дворце культуры в Чехове 24 ноября. Творческие коллективы ДК подготовили зрелищные постановки, танцевальные номера, а также душевные песни. Со сцены гостей поздравили представили администрации городского округа.
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Заместитель главы администрации городского округа Чехов Евгений Градсков выступил с приветственной речью.
«Сколько у вас дома профессий, я вот так сейчас посидел, прикинул, очень много. Мама и учитель в семье, и медик, и повар, и клинер, и портниха, и все-все это мама и самое главное вы еще и хранительницы очага. Тех, кто создает семейный уют, заботу ведь все мы дети пока наши мамы живы. Счастья вам, здоровья и благополучия. С праздником!» - поздравил присутствующих Евгений Градсков Не обошлось и без церемонии награждения. Евгений Градсков и председатель совета депутатов Галина Козина торжественно вручили со сцены почетные грамоты и цветы многодетным матерям. Поздравляли коллег и сами виновницы торжества.
«Ну, конечно же, я хочу пожелать крепкого здоровья, жизнелюбия. И помнить, что господь бог с нами и все будет хорошо, он наш первый помощник», - поделилась многодетная мама Зинаида Гринева В этот вечер поздравления лились рекой не только со сцены. Маленькие гости мероприятия так же присоединились к чествованию своих мам. Завершил торжественную церемонию фееричный номер с рисованием на песке под аккомпанемент симфонического оркестра.