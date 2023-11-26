Праздничный концерт ко Дню матери прошел в Чехове

Торжественное награждение победителей выставки-конкурса «Воскресенская радуга» состоялось в Воскресенске. Мероприятие прошло во дворце культуры «Юбилейный». Участие в нем принимали учащиеся художественных школ со всей Московской области.

У Елены и Александра есть весомые причины гордиться внучкой. В этом году ее работу выбрали для участия в областной выставке «Воскресенская радуга» и оценили по достоинству. Анастасия занимается живописью в детской школе искусств «Фламинго» три года и с любовью отзывается о своих преподавателях.

«Преподаватели у меня мне очень нравятся, как они обучают. Если что-то не понимаешь, они попытаются объяснить по-другому. Любую идею поддерживают», - рассказала лауреат выставки-конкурса «Воскресенская радуга» Анастасия Андросова.

Именно детская школа искусств «Фламинго» стоит у истоков создания конкурса «Воскресенская радуга». За годы проведения он вырос до областного уровня и стал хорошо известен за пределами округа. В этот раз на выставке можно было увидеть более 470 работ по живописи, скульптуре и декоративно-прикладному творчеству из 30 городских округов Подмосковья.

«Одна из целей, которая является важной, является создание условий для самореализации талантов, поэтому ваш труд очень важен и виден. Спасибо вам большое!» - подчеркнула заместитель главы администрации городского округа Воскресенск Ксения Архипова.

Выявить лучшие работы и определить среди них победителей было непросто. Однако рисунок Софьи Борисовой, по мнению жюри, единогласно завоевал Гран-при конкурса. Девочка учится живописи в детской школе искусств № 5 в Люберцах.

«У меня есть дома собака, и я ее очень люблю. Я решила изобразить ее в картине. Вот эта собака очень похожа на мою. Я хочу стать художником, либо стать архитектором», - поделилась Софья Борисова.

Отметим, что для художников важно развивать кругозор и уметь сравнивать свои работы с другими в любом возрасте. «Воскресенская радуга» - эта прекрасная возможность продемонстрировать мастерство учеников и мотивировать их на новые свершение.

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