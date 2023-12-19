Праздничный концерт ко Дню Конституции прошел в Одинцовском округе
Концерт в честь Дня Конституции прошел в культурном центре имени Иосифа Кобзона в Одинцовском округе. Для гостей подготовили большую концертную программу с кинопоказом и выставкой.
Гостям культурного центра показали фильм про Иосифа Кобзона, а после провели экскурсию по экспозиции с личными вещами и нотными рукописями певца. Главным экспонатом был концертный костюм Кобзона.
После начался концерт. Более двух часов артисты и зрители исполняли советские песни. Затем всех пригласили в храм села Успенское, где все желающие смогли познакомиться с историей этого места.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».